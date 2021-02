Real Madrid - Ferland Mendy savoure son but libérateur

Buteur en fin de match d'une frappe sublime, le Français a offert la victoire au Real face à l'Atalanta Bergame (0-1), en huitième de finale de C1.

Privé de Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard ou encore Dani Carvajal, le Real Madrid se rendait en Lombardie avec une équipe fortement diminuée, mercredi soir, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Mais face à l'Atalanta Bergame, le club merengue ambitionnait de faire la différence avant le match retour.

Pour y parvenir, le Real Madrid a été bien aidé dans son entreprise par un carton rouge discutable accordé à Remo Freuler, expulsé directement pour une faute en position de dernier défenseur sur Ferland Mendy. Une sanction particulièrement sévère qui devrait faire couler beaucoup d'encre dans la presse durant les prochains jours.

L'article continue ci-dessous

Finalement, à la 85e minute, c'est Ferland Mendy qui a libéré les Espagnols d'un enroulé sublime du droit à 25 mètres. Pas mal pour un latéral gauche de formation... Le Real s'est donc imposé 1-0 et fait une excellente affaire d'un point de vue comptable. Au sortir de ce succès, le Français, décisif, avait le sourire.

"Je ne savais même pas quoi célébrer !"

"Sur le moment, j'étais très content, je ne savais même pas quoi célébrer vu que c'est mon premier but en Ligue des champions ! De toute façon, le principal, c'est qu'on ait gagné le match, et en plus pour moi d'avoir marqué", a-t-il confié, heureux de sa prestation, au micro de la chaîne RMC Sport.

"C'est vrai qu'on a été par moments en manque d'idées car ils jouaient bien le bloc bas, c'était compliqué de trouver des intervalles ou des passes en profondeur. À onze contre onze, je ne sais pas s'ils auraient joué de la même manière. Il y a une communion ici (au Real), je m'y sens très bien, je m'entends avec tout le monde" , a ensuite ajouté l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, qui a sûrement marqué des points auprès de Didier Deschamps, à quelques mois de l'Euro 2021.