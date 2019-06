Real Madrid, Ferland Mendy évoque la concurrence avec Marcelo : "J’espère tout faire pour être performant"

Présenté devant la presse, l'ancien latéral de l'OL a parlé de sa concurrence avec le Brésilien et de la pression liée au prix de son transfert.

Ferland Mendy a été présenté ce mercredi comme nouveau joueur du . Arrivé en provenance de contre 50 millions d'euros, le latéral gauche va avoir fort à faire pour s'imposer dans le onze de départ des Merengue. En conférence de presse lors de sa présentation, l'international français n'a pas éludé la question de la concurrence avec Marcelo, en perte de vitesse la saison dernière mais qui a été un des hommes forts du premier passage de Zinedine Zidane au Real Madrid.

"Dans les gros clubs il y a toujours de la concurrence, il y a toujours eu de très bons joueurs à tous les postes, je ne peux rien dire alors que la saison n’a pas encore commencé. J’arrive par la petite porte mais j’ai fait une bonne saison, en club et en sélection, j’espère tout faire pour être performant. C’est mieux d’arriver pour essayer de jouer, mais je suis pas coach ce n’est pas moi qui décide", a expliqué Ferland Mendy.

"Zidane a pesé dans la balance"

L'article continue ci-dessous

"Le physique ? On ne s’est pas vu torse nu encore avec Marcelo (rires), je n’ai pas beaucoup à dire, je préfère le rencontrer directement. Si je suis capable d’être titulaire ici et en équipe de ? Je ne sais pas du tout honnêtement, je pense que c’est au coach de décider si je dois jouer et si je le mérite vraiment. Zinedine Zidane ? Je n’ai pas encore parlé avec lui, j’espère le faire très vite", a ajouté l'ancien latéral de l'Olympique Lyonnais.

Ferland Mendy a parlé à Raphaël Varane, et est un peu stressé mais n'a pas la pression liée au prix du transfert : "Un peu stressé, je commence à vraiment savoir que je suis un joueur du Real Madrid, ça a pesé sur la balance que le coach soit Zinedine Zidane forcément. Je ne dirais pas de que c’est de la pression, le prix, ça s’est arrangé entre les deux clubs. Je vais essayer d’honorer le prix et faire des bonnes performances".

L'ancien de l'OL a affiché ses ambitions et espère remporter pleins de titres avec les Merengue : "C’est une joie de faire partie du meilleur club du monde, j’espère gagner de nombreux titres ici, je suis ici pour apprendre, pour donner le meilleur de moi-même, c’est mon objectif, le Real Madrid peut me donner beaucoup. Avec Varane, nous avons parlé et il m'a dit que c'était le plus grand club du monde. Et qu'il allait m'aider à m'intégrer. C'est important pour moi".