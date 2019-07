Real Madrid - Fenerbahçe (5-3) - Le Real gagne mais ne rassure pas

Pour le compte de l'Audi Cup, le Real a dominé le Fenerbahçe. Les Merengue ont marqué 5 buts, mais derrière ils ont encore été très fragiles.

Après plusieurs prestations erratiques, le a repris du poil de la bête. Ce mercredi, à l'Allianz Arena de Munich, les Merengue se sont défaits du Fenerbahçe. Mais, ce fut encore loin d’être convaincant. S’ils ont brillé offensivement, avec un joli festival offensif, ils ont de nouveau affiché trop de fébrilité derrière pour avoir des certitudes pour la reprise de la saison.

Karim Benzema voit triple

En début de partie, les hommes de Zinedine Zidane ont même eu à courir derrière le score. Garry Rodrigues a ouvert la marque pour les Turcs (6e), avant que Karim Benzema ne fasse parler son sens de but en signant un doublé en l’espace d’un quart d’heure. Sur sa première réalisation, le Français a exploité un service de Vinicius Jr (12e) et sur la seconde, il a converti une passe de Toni Kroos (27e).

On croyait alors le Real lancé, mais les Espagnols ont été rattrapés par leurs manquements à la 35e lorsque Nabil Dirar est venu tromper Keylor Navas (35e). Même s’il y a eu de la réussite sur cette réalisation, avec un défenseur madrilène contrant le tir du Marocain, l’égalisation était logique, tant les Blancos, habillés en vert à l’occasion, ont été défaillants à chaque fois qu'ils perdaient le ballon.

Une seconde période mieux maitrisée

Au retour des vestiaires, il y a quand même eu du mieux. Malgré un troisième but encaissé de la part de Tufan (59e), les Espagnols ont été plus incisifs, et surtout plus conquérants. En verve, Benzema s’est offert un triplé à la 53e, profitant d’un service de Lucas. Puis, ce fut au tour du rentrant Mariano Diaz de se distinguer. L’ancien Lyonnais a d’abord mis sur orbite Nacho pour le but de 4-3 (62e), puis a scoré lui-même pour clore la marque dans cette partie (89e).

Après quatre matches sans victoire, le Real a donc enfin pu célébrer un succès en cette intersaison 2019. Tout n'a pas été parfait, loin s’en faut, mais il est toujours mieux de s’avancer vers la reprise du championnat avec une dynamique positive. Eden Hazard et consorts ont encore deux matches pour s’améliorer et gommer leurs imperfections. Mercredi, ils défient le RB , puis quatre jours plus tard ils croisent le fer avec l’ .