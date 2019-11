Real Madrid - Federico Valverde déjà prolongé jusqu’en 2025, et avec une clause XXL !

D’après Marca, le Real Madrid aurait d’ores et déjà prolongé son milieu de terrain jusqu’en 2025, avec une clause de départ gigantesque.

Federico Valverde est assurément la révélation du début de saison au . Au fil des matchs, celui qui ressemblait à une solution par défaut pour compenser le transfert avorté de Paul Pogba a réussi à s’imposer dans le onze titulaire. Avec brio.

En témoigne sa dernière performance face au Paris Saint-Germain (2-2) en Ligue des Champions ce mardi avec une semi-passe décisive sur le premier but, puisque son offrande a abouti au poteau d’Isco puis à la frappe gagnante de Karim Benzema.

Si l’on ajoute à cela ses performances de haut niveau depuis le début de saison et son jeune âge (21 ans), il est tout à fait normal de voir les plus grosses écuries mondiales s’intéresser au milieu de terrain uruguayen, mais celui-ci devrait rester à la Maison Blanche pour encore quelques années.

Avec Valverde, le Real assure ses arrières

Officiellement, Valverde demeure sous contrat jusqu’en 2021. Mais selon les informations de Marca, les Merengue l’auraient d’ores et déjà prolongé jusqu’en 2025 ! La nouvelle n’a pas été officialisée mais, toujours selon nos confrères, les dirigeants madrilènes ont assuré leurs arrières.

Il ne vous échappera pas que les clauses libératoires sont autorisées en , et le Real ne s’est donc pas gêné pour en intégrer une de… 750 millions d’euros au contrat de Valverde ! De quoi freiner les prétendants et libérer l’esprit de la pépite, qui n’a plus qu’une seule chose sur laquelle se concentrer : briller avec Madrid.