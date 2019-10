Real Madrid, Fede Valverde revient sur sa polyvalence : "Je peux jouer partout"

Le jeune et talentueux milieu uruguayen du Real Madrid est revenu sur sa polyvalence.

Le jeune uruguayen a prouvé ses qualités en tant que milieu de terrain défensif et joueur box-à-box en ce début de saison.

OL, Aulas réitère sa confiance à Juninho

"Je me sens à l'aise n'importe où dans le milieu de terrain", a déclaré Valverde aux médias uruguayens dans des propos relayés par Marca.

"Zidane me fait jouer en tant que No.5 ou No.8, je me sens à l'aise, je suis confiant quand il s'agit de jouer, avide d'arriver dans la surface de réparation. Il me demande de donner le meilleur de moi-même et cela aide beaucoup lorsqu'un entraîneur vous donne cette confiance. Au début, j'étais timide et c'était difficile d'avoir une conversation avec mes coéquipiers"

L'article continue ci-dessous

Valverde a joué à la fois aux côtés de Casemiro et dans un rôle plus avancé ces dernières semaines, ce qui a mis en surbrillance sa polyvalence en milieu de terrain. En dépit de l'attention récente que les médias lui portent, le joueur de 21 ans est déterminé à ne pas s'emballer.

"Vous devez garder les pieds sur terre, cela vous motive à travailler et à continuer à vous améliorer et à apprendre de vos coéquipiers", a estimé le joueur.

" Vous ne devez pas lire [la presse] pour ne pas prendre de vitesse, j'essaie de ne pas lire. C'est bien qu'ils parlent bien de vous, mais vous devez rester sur la bonne voie. », a-t-il encore indiqué.