Real Madrid face au PSV Eindhoven : les informations sur le match

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le sans-faute européen à l'épreuve des ambitions néerlandaises au Bernabéu

Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven au stade Bernabéu, à Madrid, mardi en Ligue des champions.

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L'équipe de Jose Mourinho aborde ce match en confiance. Elle a porté sa série de victoires à neuf matches samedi en battant le Celta Vigo 2-1 après avoir concédé l'ouverture du score dès la sixième minute.

Madrid a dû renverser la situation. Kylian Mbappe a manqué un penalty en première période, Jude Bellingham a égalisé à la 66e minute et le remplaçant Carlos Espi a inscrit le but de la victoire à la 85e sur un centre de Vinicius Junior.

Thibaut Courtois a également joué un rôle important, réalisant deux arrêts décisifs alors que le score était de 1-0 pour empêcher le Celta de creuser l'écart. Mourinho a souligné la meilleure seconde période de ses joueurs et leur réaction après la pause.

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Le PSV se rend en Espagne en bonne forme sur la scène nationale sous la direction de Peter Bosz. Il a battu le NEC Nimègue 4-1 en Eredivisie samedi, mais sa dernière sortie en Ligue des champions s'est soldée par une défaite 2-1 contre le Club Bruges.

Ce résultat laisse encore du travail à accomplir au club néerlandais sur la scène européenne, et un déplacement au Bernabéu n'est pas l'endroit le plus facile pour commencer à redresser la situation.

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