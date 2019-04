Real Madrid - Fabio Capello est formel, le club va frapper fort cet été

Ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello l'assure : le club madrilène est prêt à marquer le prochain mercato de son empreinte.

Luka Jovic, Eden Hazard, Paul Pogba, Neymar... Ces derniers mois, la liste des joueurs ayant été associés à des rumeurs faisant état d'un transfert vers le lors du prochain mercato a été particulièrement longue. Et pour cause, après avoir régné d'une main de maître sur l'Europe avec trois victoires consécutives en Ligue des Champions, la Maison Blanche est aujourd'hui en pleine reconstruction, éliminée dès les huitièmes de finale de la compétition par l' Amsterdam et pointant à une modeste troisième place en . De ce fait, alors que la puissance financière du club madrilène ne date pas d'hier, force est de constater que des renforts de choix devraient poser leurs valises dans la capitale espagnole cet été pour participer au renouveau de ce club mythique, entraîné par un certain Zinédine Zidane.

"Quelqu’un qui sait beaucoup sur le Real Madrid me l’a assuré..."

À ce sujet, le technicien français, revenu sur le banc du Real quelques mois seulement après son départ, s'est montré assez évasif sur le sujet en conférence de presse, préférant ne pas entrer dans les détails. "On a parlé de profils de joueurs, ça c'est clair dans ma tête, c'est tout. On verra ce qu'on va pouvoir faire. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement. Mais le changement est forcément obligatoire pour tout le monde. Une enveloppe de 500 millions d'euros ? Il n'y a jamais rien de concrétisé dans ces choses-là, il y a juste des envies, des envies de faire changer certaines choses", a ainsi confié ZZ.

Si l'ancienne gloire du club et de l'Equipe de s'est montrée mesurée, Fabio Capello, ancien coach merengue ayant toujours ses entrées à la Maison Blanche, s'est quant à lui livré à des déclarations plus poussées, se montrant très confiant quant aux possibilités financières prêtes à être déployées.

"Des sources bien informées sur le club m’ont dit que le Real Madrid a une enveloppe de 500 millions d’euros pour recruter l’été prochain. J’étais à Barcelone la semaine dernière et quelqu’un qui sait beaucoup sur le Real Madrid me l’a assuré...", a balancé l’Italien sur Sky Sports. Une chose est sûre, si le montant de l'enveloppe ne devrait pas être dévoilé de si tôt, le club de Karim Benzema est prêt à frapper fort sur le marché des transferts cet été, après avoir été plutôt calme lors des dernières saisons. Désormais, reste à savoir l'identité des heureux élus, qui devraient tous avoir un point commun : être considérés comme de réels renforts.