Real Madrid, et si Zidane changeait d'avis sur James ?

Selon AS, l'entraîneur français est ravi de l'attitude et du niveau du Colombien à l'entraînement, même si cela ne garantit pas qu'il restera...

Il y a quelques semaines, il semblait qu'un départ de James Rodriguez du n'était qu'une question de temps. Cependant, la défaite indigente 7-3 en amical face à l' à New York a incité le club à reconsidérer sa position sur le Colombien, alors que Zinedine Zidane ne le voulait pas. Sans oublier les mésaventures du Real au mercato...

Au fil des jours, Zizou a lui-même commencé à changer d'opinion à propos de James. Et grâce à l'attitude et aux performances à l'entraînement de l'ancien monégasque, l'entraîneur français a finalement fait savoir au club qu'il était très heureux du milieu de terrain âgé de 28 ans. Le tout, selon le média madrilène AS.

Zidane avait d'ailleurs inclus James dans le groupe contre le Celta et devrait même faire de nouveau appel au Colombien contre Valladolid. AS ajoute que ZZ envisage sérieusement la possibilité de récompenser James pour son travail à l’entraînement avec une titularisation dimanche.

On peut constater que la situation de James à Madrid a changé en visionnant les dernières vidéos d’entraînement publiées par les canaux de communication du club, dans lesquelles la vedette colombienne a une place prépondérante - à la différence d’il y a quelques semaines- où il apparaissait à peine en arrière-plan.