Real Madrid - Entraîneur de la Castilla, Raúl vise l'équipe première

Entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid, l'ancienne légende de la Maison Blanche ne serait pas contre l'idée de monter en gamme prochainement.

Revenu sur le banc du en cours de saison dernière, lui qui avait remporté la Ligue des Champions a trois reprises par le passé, Zinédine Zidane est dans une position fragilisée dans la capitale espagnole, alors que son équipe peine à avoir les résultats escomptés. Et après avoir effectué un recrutement ambitieux cet été, le président Florentino Pérez, réputé pour ne pas faire de cadeaux à ses entraîneurs, pourrait en effet avoir à prendre une décision forte dans les prochaines semaines.

Et alors que les noms se succèdent dans les médias espagnols en ce qui concerne la potentielle succession du Champion du Monde 1998, celui de Raúl, ancienne légende de la Maison Blanche et actuellement entraîneur de l'équipe réserve, pourrait revenir avec insistance au vue de ses dernières déclarations.

"Montrer que je peux avoir cette opportunité dans le futur"

"La semaine prochaine, cela fera 25 ans que j’ai débuté avec le Real Madrid. Maintenant j’essaie de montrer que je peux avoir cette opportunité dans le futur. Tout ce que je peux faire, c’est de continuer à travailler. Je suis heureux d’être à la maison, dans mon club et on verra ce qui se passera à l’avenir. Je suis concentré sur la Castilla, j’apprends tous les jours et j'essaye de transmettre aux joueurs les valeurs du Real", a en effet confié l'ex-buteur pour le quotidien Marca.

S'il venait à prendre la direction de l'équipe première après avoir fait ses classes avec la réserve, l'ancien attaquant du Real Madrid aurait un parcours non sans rappeler celui d'un certain Zinédine Zidane, dont il pourrait bien prendre la succession en cours de saison...