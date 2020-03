Real Madrid - Eduardo Camavinga dans le viseur

Désirant avoir la possibilité de faire souffler plus souvent Casemiro, le Real Madrid serait intéressé par le Rennais Eduardo Camavinga, selon Marca.

Déjà apparu à plusieurs reprises en la saison dernière, Eduardo Camavinga, seulement âgé de 17 ans, s'est totalement révélé aux yeux du monde au depuis le début de cet exercice 2019-2020. Promis à un avenir radieux, le milieu est d'ores et déjà courtisé par les plus grands clubs européens. En tête de liste ? Le de Zinédine Zidane. C'est en tout cas ce que croit savoir le quotidien espagnol Marca, qui fait état d'un intérêt de la Maison Blanche pour le jeune français.

Eduardo Camavinga pour reposer Casemiro ?

En effet, dans son édition du jour, le journal ibérique explique que le Real Madrid, s'estimant trop léger au milieu de terrain, souhaite enrôler Eduardo Camavinga. D'une part, pour apporter une solution supplémentaire à son entraîneur Zinédine Zidane. D'autre part, pour permettre au Brésilien Casemiro, très régulièrement utilisé depuis quelques saisons, de souffler plus souvent. Et lorsque ce dernier est absent, les Merengue, qui manquent d'un autre profil similaire, sont souvent défaillants.

Si le Stade Rennais devrait avoir quelques difficultés à repousser les offres du géant espagnol lors des prochains mercatos, Eduardo Camavinga pourrait toutefois prendre le temps de parfaire son apprentissage chez les Rouge et Noir. C'est en tout cas la volonté affichée de son entraîneur Julien Stéphan.

"Je pense qu'il a le potentiel pour évoluer dans l'un des meilleurs clubs et réaliser une grande carrière. Cependant, il faut lui laisser le temps de grandir. Il y a une différence entre jouer 10 ou 15 matchs à un haut niveau avec ton club formateur et jouer 60 rencontres par an chez un cador européen tous les trois jours", avait ainsi expliqué le technicien du Stade Rennais, il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à Estadio Deportivo au sujet de son phénomène.