Real Madrid : Eden Hazard, un temp de jeu ridicule

De retour dans l'équipe première du Real Madrid après plusieurs problèmes de blessure, Eden Hazard a du mal à retrouver sa forme.

Jusqu'à présent, pour la Belgique, pendant la pause internationale actuelle, Hazard a gagné 63 minutes de temps de jeu sur une possibilité de 180.

Du côté du Real Madrid, Hazard n'a pas commencé un match depuis le 28 septembre contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions. Depuis ce jour, le joueur de 30 ans n'a joué que 51 minutes de football en club lors de ses sept derniers matchs.

Bien que le passage de Hazard dans la capitale espagnole ait été marqué par de nombreuses blessures, ces problèmes n'ont pas été aussi importants cette saison. Au contraire, il n'arrive pas à retrouver la forme qu'il avait avant ses blessures, surtout si l'on se réfère à ses performances à Chelsea.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Hazard n'a joué que 29 % des minutes disputées par le Real Madrid.

Pour la Belgique, en revanche, Hazard a joué 50 % des minutes cette saison, soit 314 minutes sur 630 possibles.

Carlo Ancelotti est toujours déterminé à tirer le meilleur de Hazard, qui a du mal à se faire une place dans l'équipe de départ en raison de la forme impressionnante et de la montée en puissance de Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

Le frère de Hazard, Thorgan, est conscient de la situation et a plaidé pour que le Real Madrid donne plus de temps de jeu à Eden.

"C'est difficile parce qu'il ne joue pas assez de minutes pour montrer sa valeur", a déclaré Thorgan.