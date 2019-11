Real Madrid - Eden Hazard bat un record de 2009 au niveau des dribbles réussis

Face à la Real Sociedad, Eden Hazard n’a pas marqué mais il a beaucoup dribblé. Et avec une certaine réussite !

Eden Hazard va mieux, c’est incontestable. Transféré l’été dernier de au , l’ailier belge était arrivé dans la capitale espagnole avec plusieurs kilos en trop, et il avait dû attendre le mois d’octobre et son premier but contre Grenade (4-2) pour véritablement s’imposer dans le XI de départ.

Depuis, Hazard va donc bien mieux, même si les statistiques ne suivent pas encore. L’ancien joueur de semble bien plus affûté, et cela se ressent de par sa vivacité retrouvée sur le terrain, en témoigne sa grosse prestation contre la (3-1) samedi.

Robben se fait rejoindre

Face aux Basques, Hazard a justement réussi à dribbler ses adversaires à… 10 reprises ! Chose qu’il avait l’habitude de faire avec les Blues lorsqu’il était en forme, mais qu’aucun joueur du Real Madrid n’a plus fait depuis… Arjen Robben en 2009, soit 10 ans auparavant lorsqu’il avait atteint le même total face à selon les chiffres d'Opta.

10 - Face à la Real Sociedad, Eden Hazard est devenu le 1er joueur du Real Madrid à réussir 10+ dribbles lors d’un match de depuis Arjen Robben en janvier 2009 (10 v Villarreal). Eclair ⚡️. pic.twitter.com/LwBfUFMW2n — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2019

De très bon augure pour le Real avant le choc de Ligue des Champions face au ce mardi. Au Santiago-Bernabeu, l’ailier devra vraisemblablement faire face à son compatriote Thomas Meunier. Entre les deux Belges, le duel promet de faire des étincelles.