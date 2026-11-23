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Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Josè Mourinho, son Real Madrid et tous les clubs qui espèrent pouvoir recruter Endrick en janvier, à commencer par l’AC Milan et la Roma . Blessé samedi contre le Celta Vigo, Endrick a passé des examens ce matin, qui ont révélé une lésion à l’adducteur gauche. Selon les premières informations, le jeune prodige brésilien devrait être absent pendant deux à trois semaines.

Le joueur né en 2006 doit de nouveau s’arrêter après la blessure musculaire qui lui avait fait manquer 4 matches en début de saison. L’ancien joueur de Palmeiras traverse une période difficile : il peine à obtenir du temps de jeu et à retrouver sa meilleure condition physique. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour l’AC Milan qui, comme Cardinale l’a confirmé samedi dernier au micro de calciomercato.com, a inscrit Endrick depuis longtemps sur sa liste pour permettre à l’effectif constitué pour Amorim de franchir un véritable cap.

Dans l’esprit de Cardinale, recruter Endrick permettrait à l’AC Milan de bénéficier des qualités de l’un des meilleurs joueurs au monde au poste de deuxième attaquant ou de milieu offensif, en soutien de l’avant-centre Ramos. La clé réside aussi dans le projet sportif qu’Amorim envisage pour le Brésilien : apporter un supplément de qualité derrière l’attaque, et non servir d’alternative au Portugais. C’est le rôle qu’aurait pu jouer le prodige grec Karetsas avant de décider de rejoindre le projet du Borussia Dormtund.

Quelques doutes sur l’état physique d’Endrick pourraient toutefois gagner Cardinale, qui reste en contact direct avec Roc Nations : ces derniers jours, le dirigeant de l’AC Milan a rencontré à Milan un représentant de l’agence chargée des intérêts du joueur.

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Cette nouvelle blessure d’Endrick ne change pas fondamentalement la stratégie de l’AC Milan sur le marché des transferts : le club entend soumettre une offre importante au Real Madrid en janvier et, en cas d’échec, reporter les discussions à l’été prochain. Car, dans l’esprit de Cardinale, Endrick et l’AC Milan sont faits pour s’unir.

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La seule solution de repli serait de trouver un joueur de qualité capable d’évoluer derrière l’attaque et dans les demi-espaces, sachant que Cisse progresse et marque beaucoup, match après match. Le recrutement d’un défenseur central et d’une doublure de Ramos serait certainement plus urgent, compte tenu du départ certain de Camarda en prêt.