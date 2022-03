Real Madrid : deux bonnes nouvelles pour Ancelotti avant le PSG

Les Blancos comptent actuellement six points d'avance sur le FC Séville, deuxième au classement, mais cette avance pourrait être réduite à trois si les Andalous battent le Deportivo Alaves à Mendizorroza dans la journée.

Le Real pense au PSG

Les Madrilènes seront également conditionnés par le fait que leur prochain match après La Real sera le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mercredi. Le PSG aborde ce match avec un léger avantage après sa victoire 1-0 à l'aller au Parc des Princes grâce à un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu.

Le Real n'est pas en mauvaise forme non plus. Ils ont été éliminés de l'Europa League par Leipzig, une équipe de Bundesliga, mais ils ont remporté leurs deux derniers matches et sont actuellement sixièmes au classement du championnat, à un point de l'Atletico Madrid, cinquième, et du FC Barcelone, quatrième.

"[Fede] Valverde et [Toni] Kroos ne sont pas disponibles pour demain mais je pense qu'ils le seront tous les deux pour mercredi", a déclaré Carlo Ancelotti avant le match dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. "Le problème de Kroos est très petit, c'est un tout petit problème.

"Je l'ai laissé au repos lors du match contre Alaves donc je ne pense pas que ce soit un problème de fatigue mais de malchance. Le Real Madrid n'a pas eu beaucoup de blessures, seulement [David] Alaba, qui a été absent pendant une semaine. Kroos n'est absent que pour cinq jours. Le fait d'avoir ces blessures seulement dans cette partie de la saison signifie que nous avons bien travaillé en ce qui concerne notre préparation physique."