Real Madrid - Deportivo Alavés : avant-match de Liga

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés samedi au Santiago Bernabéu, en Liga. L'équipe de Jose Mourinho veut préserver sa place dans le haut du classement. Le coup d'envoi, le 28, est prévu à 16 h, heure de l'Est des États-Unis, et à 20 h GMT.

Le Real Madrid en grande forme, à la poursuite de Barcelone

Le Real Madrid aborde ce week-end sur une série de cinq victoires toutes compétitions confondues. Celle-ci comprend un succès 2-1 sur le terrain de Barcelone le 25 octobre et une victoire 2-1 à domicile contre le Celta Vigo samedi dernier.

Le Bernabéu est une véritable forteresse cette saison. Le Real Madrid a remporté tous ses matches à domicile et inscrit 25 buts. Il compte également 12 points en Ligue des champions après quatre rencontres. Tout va bien pour le géant espagnol. Vini Jr a fait une entrée en jeu remarquée lors de la dernière sortie de son équipe en Liga, en milieu de semaine, contribuant à renverser la situation pour battre le Celta Vigo 2-1. Ce déclic pourrait permettre au Brésilien de lancer une campagne jusqu'ici décevante sur le plan personnel. Il a marqué en milieu de semaine lors d'une large victoire 5-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Jude Bellingham s'est illustré avec un but et une passe décisive, tandis que l'élégant meneur de jeu turc Arda Guler a délivré deux passes décisives.

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Le Deportivo Alavés doit améliorer son bilan à l'extérieur

Alavés, entraîné par Quique Sanchez Flores, arrive à Madrid à la neuvième place. Il a battu le Deportivo de A Coruna 3-1 lors de son dernier match de championnat, mais s'est incliné 6-1 à Barcelone plus tôt ce mois-ci. Il devra donc améliorer ses résultats face aux équipes de tout premier plan pour rivaliser au Bernabéu. C'est peut-être le bon moment pour se mesurer au Real Madrid dans ce stade emblématique : Alavés est invaincu depuis trois matches et a inscrit neuf buts sur cette période. À l'inverse, il n'a pas encore gagné à l'extérieur en Liga cette saison, et le Bernabéu est un endroit difficile pour mettre fin à cette série.

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Chiffres clés et blessures

Le Real Madrid a remporté les neuf dernières confrontations.

Carlos Espi a marqué quatre fois après être entré en jeu pour le Real Madrid, en seulement 62 minutes passées sur le terrain, tandis que la superstar française Kylian Mbappe compte 17 buts en 17 matches.

L'attaquant brésilien Rodrygo sera absent pour une longue durée au Real Madrid, mais son compatriote Endrick approche d'un retour après un problème musculaire.

Alavés a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches contre le Real Madrid.

Compositions probables

Real Madrid (4231) : Courtois ; Trent, Konate, Huijsen, Carreras ; Silva, Camavinga ; Guler, Bellingham, Diomande ; Mbappe.

Alavés (352) : Sivera ; Tenaglia, Koski, Otto ; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach ; Boye, Martinez.

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