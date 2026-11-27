Comment regarder Real Madrid - Deportivo Alavés avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés en Liga au stade Bernabéu ce week-end. L’équipe de Jose Mourinho cherchera à prolonger sa série de victoires.

Le Real Madrid arrive en pleine forme après sa victoire 5-1 contre le PSV en Ligue des champions mardi. Mené à la mi-temps après un penalty transformé par Ivan Perisic, il a renversé le match à la suite d’un triple changement à la pause. Federico Valverde a égalisé, Jude Bellingham a marqué d’une superbe frappe lointaine, puis Kylian Mbappe a inscrit deux buts avant que Vinicius Junior ne parachève la démonstration.

Mourinho n’était pas satisfait de la première période. Il a expliqué avoir montré des séquences vidéo à ses joueurs à la pause pour leur faire voir ce qui n’allait pas, et a averti qu’il était risqué de compter sur des remontées au score. Thibaut Courtois a tenu le même discours, affirmant que le Real Madrid ne devait pas s’emballer.

Bellingham s’est particulièrement distingué. Après la victoire contre le PSV, Mourinho l’a qualifié de meilleur milieu de terrain du monde. L’international anglais, lui, a attribué sa forme à son entraîneur et à ses coéquipiers.

Le Deportivo Alavés, entraîné par Quique Sanchez Flores, se rend à Madrid après une victoire 3-1 sur le terrain du Deportivo La Corogne lors de son dernier match. Neuvième de Liga, il affiche une forme récente irrégulière, marquée notamment par une lourde défaite 6-1 à Barcelone le 31 octobre.

Le Real Madrid est deuxième du classement et a remporté ses cinq derniers matches. Voici comment suivre la rencontre, ainsi que les dernières nouvelles des équipes et leur forme actuelle.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Real Madrid - Alavés sont indiquées ci-dessous. Suivez le match en direct depuis le Bernabéu auprès du diffuseur indiqué.

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