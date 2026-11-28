Comment regarder Real Madrid - Deportivo Alaves avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alaves en Liga au stade Bernabéu ce week-end. L’équipe de Jose Mourinho cherchera à prolonger sa série de victoires.

Madrid arrive en pleine forme après sa victoire 5-1 contre le PSV en Ligue des champions mardi. Mené à la pause après un penalty transformé par Ivan Perisic, le Real a renversé la rencontre grâce à un triple changement à la mi-temps. Federico Valverde a égalisé, Jude Bellingham a marqué d’une superbe frappe lointaine et Kylian Mbappe a inscrit deux buts avant que Vinicius Junior ne scelle ce large succès.

Mourinho n’était pas satisfait de la première période. Il a expliqué avoir montré des séquences vidéo à ses joueurs à la pause pour leur faire voir ce qui n’allait pas, tout en avertissant qu’il était risqué de compter sur des remontées au score. Thibaut Courtois a tenu le même discours, estimant que Madrid ne devait pas s’emballer.

Bellingham s’est particulièrement distingué. Après la victoire contre le PSV, Mourinho l’a qualifié de meilleur milieu de terrain du monde. L’international anglais a, de son côté, attribué sa bonne forme à son entraîneur et à ses coéquipiers.

Le Deportivo Alaves, entraîné par Quique Sanchez Flores, se rend à Madrid après sa victoire 3-1 sur le terrain du Deportivo La Corogne lors de son dernier match. Neuvième de Liga, le club affiche des résultats récents contrastés, avec notamment une lourde défaite 6-1 à Barcelone le 31 octobre.

Madrid occupe la deuxième place du classement et a remporté ses cinq derniers matches.