Real Madrid - De triple champion d'Europe à saison blanche, chronique d'une déchéance pas franchement annoncée

Le Real Madrid a connu une déchéance vertigineuse en l'espace de quelques mois. Mais que s'est-t-il passé au juste ?

Un Real sur le toit de l'Europe, auréolé d'un statut inédit de triple champion d'Europe en titre, Luka Modric qui s'apprêtait à déconstruire la suprématie Ronaldo-Messi au panthéon des meilleurs joueurs du monde... Mais comment ont-il fait pour tout gâcher à ce point et surtout, aussi vite ? Le problème quand on est tout en haut, c'est qu'on ne peut que redescendre. Aussi onirique puisse être l'image véhiculée par le plus grand club du monde, elle ne peut le soustraire aux lois élémentaires et péremptoires de la physique. Par contre, quand on est tout en bas, on peut encore creuser. Et ce constat, les hommes de Santiago Solari ont pu le faire cette semaine.

Tout sauf royal

Alors que les merengue s'apprêtent à défier le Real Valladolid du Ronaldo brésilien, du "vrai" Ronaldo, comme un ultime pied de nez du calendrier, un écho à la grandeur passée et qui semble si lointaine aujourd'hui, des premiers Galactiques. En parlant de Ronaldo, si l'on ne peut cautionner l'analyse simple, voire simpliste, qui rattache tous les maux merengue au départ de Cristiano, on ne peut nier une causalité entre le départ d'un joueur qui marque plus de 50 buts chaque saison et l'arrivée de... personne.

Car oui, la saison blanche, éclairée au néant, évoque forcément le mercato totalement indigent. Le péché originel est là : avoir laissé partir des joueurs importants sans jamais recruter d'élement capables d'apporter un rendement équivalent. Cristiano Ronaldo ou encore Mateo Kovacic sont partis renforcer d'autres formations, tandis qu'un Gareth Bale dont l'innocuité cette saison a de nouveau été confondante a été conservé. Preuve une nouvelle fois de l'ingérence "pérezienne" dont ce club ne sera jamais totalement libéré.

La peur du bide

De peur du vide à peur du bide, le Real s'est totalement loupé au niveau de la planification. Illustration encore avec la gestion de l'après-Zidane. Avec une arrivée totalement impromptue de Lopetegui, un formateur, avec un profil de sélectionneur davantage que de coach de clubs, à la philosophie empreinte de possession et de dogmes ludiques et qui aurait eu besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de recrues pour mettre en place sa philosophie.

"Si j’ai la sensation que je ne vais pas pouvoir gagner, c’est qu’il faut partir. Je ne vais pas dire ce qu’il faut changer dans l’équipe, c’est à moi de partir", avait récemment confié Zinedine Zidane à propos de son départ, anticipant la fin de cycle d'un groupe qui n'avait plus faim.

Dans la foulée du départ de Lopetegui au lendemain d'un Clasico qui avait mis en surbrillance toutes les déficiences d'un groupe aux abois et d'un projet bancal mis en place à la va vite, Santiago Solari est appointé en toute hâte. L'Argentin, avec son profil d'ancien Galactique, son pragmatisme revendiqué et sa volonté d'incorporer des jeunes du cru, avait des faux airs de Zizou duquel il ne s'avérera être qu'une pâle copie.

De football de possession avec des manieurs de ballon à l'aise dans les petits espaces sous Lopetegui, le Real mangera à tous les rateliers avec Solari. Une bouillie indigeste quoique roborative, qui maintiendra une illusion éphémère d'équilibre. Là où tout autre club planifie sur plusieurs années sa feuille de route, le Real change tout, tout le temps de manière épidermique selon les résultats du moment. Difficile néanmoins de charger uniquement la direction et d'éxonérer totalement les joueurs dans ce constat aux allures froide d'autopsie.

L'article continue ci-dessous

Dire que beaucoup de madrilènes n'ont pas été à la hauteur cette saison est un candide euphémisme. Modric et Kroos n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes, Courtois est loin d'avoir réglé les soucis du Real dans les cages et le meilleur joueur du Real cette saison a été un gamin brésilien qui vienr d'ailleurs de se blesser. Si Benzema a montré de bonnes dispositions après avoir été libréré d'un Cristiano Ronaldo qui phagocytait tout le jeu offensif du Real, le Français n'a pas pu redresser la barre à lui tout seul. Après une semaine marquée par deux défaites en Clasico de rang (le Barça a désomais et pour la première fois de l'histoire, plus de victoires que le Real dans ce duel) et une honteuse et si précoce élimination en C1, le Real doit relever la tête, avant, éventuellement, de bomber le torse.

On fait quoi maintenant ?

Florentino Perez doit désormais faire ce qu'ilsait faire de mieux. Le PDG du deuxième groupe mondial de construction, ACS, doit reconstruire. Et cela passe par le mercato. Acheter, maus aussi, vendre. Mais pas de manière compulsive pour calmer les Socios comme c'est de coutume dans la capitale espagnole. Le Real doit apprendre à agir plutôt qu'à réagir (même si une arrivée de Mourinho ne semble pas aller en ce sens...). Planifier et recruter en conséquence et surtout être patient. Nul doute qu'un jour ou l'autre, ce club pas comme les autres tutoiera de nouveau les sommets. Et sans doute bien plus tôt qu'on ne le croit.