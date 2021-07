Real Madrid - Dani Carvajal : "Pouvoir prendre ma retraite ici"

Formé à Madrid et récemment prolongé jusqu'en 2025, le latéral droit espagnol est très clair : il veut terminer sa carrière au Real.

Dani Carvajal va continuer à défendre les couleurs du Real Madrid pendant au moins quatre années encore. Le bail de l’international espagnol a en effet été prolongé jusqu’en 2025. L'Espagnol a rempilé alors que sa dernière saison avait été compliquée en raison de divers pépins physiques, ne disputant que 15 rencontres au total.

Avec les départs cet été de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, Dani Carvajal devient avec Nacho Fernandez et Karim Benzema le joueur le plus ancien de l’effectif merengue. Il est d’ailleurs un rescapé du premier mandat de Carlo Ancelotti. Et selon ses dires, le principal intéressé ne s'imagine pas quitter le club à l'avenir.

"Rester, c'est profiter de chaque moment"

"Toute une vie en blanc. Pour moi, c'est le plus important. Je n'imagine pas ma vie ni celle de ma famille sans porter ce maillot, sans porter ces couleurs, et j'espère respecter ce contrat et bien d'autres encore pour pouvoir prendre ma retraite ici", a confié le latéral droit, dans des propos accordés au site officiel du club.

"Avec du travail, du sacrifice, des valeurs, du talent et des efforts, on peut arriver au sein de l'équipe première. Rester, c'est profiter de chaque moment et réaliser chaque action, à chaque entraînement, comme si c'était la dernière. Au final, il faut vivre le moment, ne rien garder en soi, c'est la clé du succès pour pouvoir rester de nombreuses années ici", a ensuite ajouté Dani Carvajal, qui retrouve cet été Carlo Ancelotti sur le banc. Un entraîneur qu'il apprécie, et ce depuis son retour en Espagne, en 2013.

"Carlo est un super entraîneur, dans tous les sens. Quand je suis revenu d'Allemagne, ma première saison a été avec lui. Il m'a fait débuter et devenir un joueur important. J'ai fini par gagner le poste et sa confiance", a raconté l'Espagnol, qui s'était engagé en faveur du Bayer Leverkusen en 2012 après sa formation à la Castilla.