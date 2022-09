Real Madrid : Critiqué pour ses danses sur ses célébrations, Vinicius Junior sort du silence

Le joueur publie un message sur ses réseaux sociaux après les critiques racistes sur sa danse lorsqu'il marque un but.

Vinicius Junior a été le dernier à s'exprimer sur le mouvement de soutien qui s'est créé autour de sa personne suite aux critiques racistes qu'il a reçues provenant d'une émission de télévision espagnole dans laquelle on lui demandait d'arrêter de "faire le singe" quand il marquait des buts pour le Real Madrid et d'aller danser au sambodrome.

Une ode contre le racisme

L'attaquant du Real Madrid, après avoir passé la journée à recevoir le soutien du monde du football, en particulier des joueurs brésiliens de toutes les équipes, ainsi que de la Confédération brésilienne de football et du Real Madrid, a décidé de réagir. Il a alors décidé de diffuser une vidéo sur ses réseaux sociaux pour faire comprendre qu'il continuera à danser sur ses célébrations et quand il le souhaitera.

Barça - Real Madrid : Dani Alves traite Cristiano Ronaldo de "salaud"

"Tant que la couleur de votre peau sera plus importante que l'éclat de vos yeux, il y aura la guerre. J'ai cette phrase tatouée sur mon corps. J'ai cette pensée en permanence dans ma tête. C'est l'attitude et la philosophie que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. On dit que le bonheur est ennuyeux. Le bonheur d'un Brésilien noir victorieux en Europe est beaucoup plus ennuyeux", a débuté le Brésilien.

Des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde

"Mais mon désir de gagner, mon sourire et l'étincelle dans mes yeux sont bien plus grands que cela. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai été victime de xénophobie et de racisme dans une seule déclaration. Mais rien de tout cela n'a commencé hier. Il y a quelques semaines, ils ont commencé à criminaliser mes danses. Des danses qui ne sont pas les miennes. Ils viennent de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... ils viennent des artistes de funk et des sambistas brésiliens, des chanteurs de reggaeton et des Noirs américains", a ajouté Vinicius.

Espagne : Luis Enrique explique l'absence de Sergio Ramos

"Ce sont des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde. Acceptez-le, respectez-le. Je ne vais pas m'arrêter. Je viens d'un pays où la pauvreté est très élevée, où les gens n'ont pas accès à l'éducation... et dans de nombreux cas, pas de nourriture sur la table ! Je n'ai pas l'habitude de venir publiquement pour réfuter les critiques. Ils m'attaquent et je ne parle pas. Ils me félicitent et je ne parle pas non plus. Je travaille ! Je travaille dur. Sur et en dehors du terrain. J'ai développé une application pour aider l'éducation des enfants dans les écoles publiques sans aide financière de qui que ce soit", a poursuivi l'international brésilien.

"J'essaie toujours d'être un professionnel et un citoyen exemplaire"

"Je fais une école à mon nom. Je ferai beaucoup plus pour l'éducation. Je veux que les prochaines générations soient préparées, comme moi, à lutter contre les racistes et les xénophobes. J'essaie toujours d'être un professionnel et un citoyen exemplaire. Mais ça ne fait pas tilt, ça n'est pas tendance sur Internet et ça ne motive pas les lâches à parler de manière agressive de personnes qu'ils ne connaissent même pas. Le scénario se termine toujours par des excuses et un "vous m'avez mal compris". Mais je te le répète, raciste : Je ne m'arrêterai pas de danser. Que ce soit au Sambadrome, au Bernabeu ou ailleurs. Avec l'amour et les sourires de quelqu'un qui est très heureux, Vini Jr. #BAILAVINIJR", a conclu l'attaquant du Real Madrid. Le message est passé.