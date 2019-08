Real Madrid - Cristiano Ronaldo encense Zinedine Zidane "Il m'a fait me sentir spécial"

La star de la Juventus est revenu sur sa relation avec son ancien coach au Real Madrid, Zinedine Zidane.

Alors que Cristiano Ronaldo a quitté Madrid en fin de saison 2017-18 pour rejoindre la , le quintuple Ballon d'Or portugais a remporté trois titres consécutifs en Champions League sous la houlette de Zidane. Un entraîneur qu'il semble encore beaucoup apprécier.

" La confiance dont a besoin un joueur ne vient pas seulement de lui-même, mais aussi des joueurs qui l'entourent et de l'entraîneur. Tu dois sentir que tu es une partie importante du groupe et Zidane m'a fait me sentir spécial. Il m'a beaucoup aidé. J'avais déjà beaucoup de respect pour lui, mais travailler avec lui m'a permis de l'admirer davantage. C’est grâce à sa personnalité, sa façon de parler, sa manière de diriger l’équipe et la façon dont il m’a traité " a expliqué Ronaldo pour DAZN.

" Il me disait: 'Cris, détends-toi et joue à ton jeu. tu es celui qui va faire la différence.' Il a toujours été honnête avec moi et c'est pourquoi j'aurai toujours une véritable affection pour lui".

Zidane est revenu au en mars dernier après avoir annoncé son départ avant le début de la saison 2018-19. Il avait été remplacé par Julen Lopetegui, qui n'est resté que quelques mois avant d'être remplacé par Santiago Solari.

Mais après l'élimination en du Real Madrid face à l' et la gifle encaissée lors du Clasico face au Barça (0-3 à Santiago Bernabeu), les géants espagnols se sont tournés de nouveau vers Zidane et le Français a signé un nouveau contrat avec la Casa Blanca jusqu'en 2022.