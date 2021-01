Real Madrid - Courtois se confie sur l'importance grandissante des gardiens

Le portier du Real Madrid s'est confié sur la chaîne TV du club. Il insiste notamment sur les particularités et l'exigence du poste de gardien de but.

Passé par l'Atlético de Madrid et , aujourd'hui au et brillant depuis des années avec la sélection belge, Thibaut Courtois fait incontestablement partie intégrante des portiers emblématiques de la dernière décennie. Champion d' en 2020, le Diable Rouge a brillé ces derniers mois.

Dans un entretien accordé à Real Madrid TV, il s'est confié en longueur, revenant notamment sur la Supercoupe. "Gagner la Supercoupe l'an passé a été spécial, un trophée clé. En finale, il y a eu de très belles parades des deux côtés, mais la séance de penaltys a fait la différence. C'est une superbe sensation que de pouvoir être décisif durant une finale et ensuite de faire des arrêts lors de la séance des tirs au but", a ainsi confié Thibaut Courtois, avant de souligner l'importance des portiers.

"On doit donner de la valeur au travail d'un gardien"

"J'ai vécu beaucoup de bons moments, fait beaucoup de parades... J'en veux plus. Au cours de la dernière décennie, la place du gardien a pris plus d'importance. Comme la parade de Casillas en 2010. Si Robben marque ce but, l'Espagne n'aurait pas remporté le Mondial. On doit donner de la valeur au travail d'un gardien car au final, il peut te sauver un match", a déclaré le gardien de but de la Maison Blanche, qui travaile dur au quotidien pour pouvoir se montrer décisif pour son équipe.





"Parfois, on est peu sollicité mais il faut répondre présent dans les moments clés. Faire une bonne parade à la dernière minute est le plus compliqué, surtout quand on n'a pas fait grand chose le reste du match. Il faut être concentré durant 90 minutes pour faire cette parade qui vaudra trois points", a-t-il ajouté.

Sans surprise, la réussite actuelle de Thibaut Courtois ne doit rien au hasard, elle est le fruit d'un travail poussé dans la capitale espagnole. "Quand on s’entraîne avec Roberto (Vazquez), on met beaucoup de vitesse au niveau des jambes. Je mesure deux mètres et je suis rapide pour ma taille, mais je travaille pour l’être encore plus. Ce travail va m'aider et va porter ses fruits en match (...) Avant chaque match, nous analysons des vidéos de l'adversaire pour voir comment son tirer les coup-francs, les penaltys et les autres dangers. Nous regardons des heures de vidéo, mais le plus important est d'en parler et de voir comment je me sens".