Real Madrid, Courtois révèle le surnom péjoratif donné par les joueurs à Gareth Bale

Thibaut Courtois a critiqué l'attitude de l'international gallois au sein du groupe madrilène dans un entretien à HLN.

Le Real Madrid, qui s'est imposé très difficilement face à l'Ajax Amsterdam en 8es de finale aller de Ligue des champions (1-2) a souffert une défaite inattendue en Liga contre Gérone ce dimanche. Et le pire pour le club merengue, c'est que le groupe ne semble pas aller très bien...

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Thibaut Courtois. Dans un entretien à HLN, l'international belge a critiqué le mode de vie de son colègue gallois, arguant qu'il n'a pas vraiment tenté de s'adapter à la vie madrilène depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

Bale aurait notamment snobé ses coéquipiers qui voulaient organiser un diner ensemble en préférant rentrer directement chez lui.Courtois a également révélé le surnom péjoratif que les joueurs du Real ont réservé à Bale : "Le Golfeur", car l'ancien Spur passe le plus clair de son temps libre à pratiquer le golf.

"C'est très dur de décrire Gareth en un seul mot. Mais je dirais qu'il a énormément de talent,mais que ce talent est bloqué et ne peut pas briller", a ainsi décrit Courtois "Moi je vis comme quelqu'un qui est né et a grandi à Madrid, je mange tard et me couche tard. Ils vivent comme ça en Espagne. L'autre soir, nous avions prévu un repas avec toute l'équipe, mais Bale et (Toni) Kroos ne sont pas venus en disant que le dîner était prévu trop tard", poursuit Courtois.

"Nous nous entraînons pourtant à 11h du matin et nous avions rendez-vous au restaurant à 9h30 et à minuit nous avions fini. Je pense que c'était parfait", a ajouté le joueur Belge. Interrogé par Marca récemment, Marcelo a indiqué que Bale ne parlait toujours pas Espagnol : "Avec lui, il faut parler par gestes". Pas franchement une intégration rêvée...