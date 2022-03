Real Madrid : Courtois dézingue sa propre équipe après l'humiliation contre le Barça

Thibaut Courtois a critiqué ses coéquipiers pour leur performance "inacceptable" lors de la défaite du Real Madrid 4-0 contre Barcelone lors du Clasico, dimanche. Le Barça a porté sa série d'invincibilité en Liga à 12 matches et a freiné la course au titre du Real Madrid après une victoire sans la moindre contestation à Santiago Bernabeu.

"Une image inacceptable pour ce club"

Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et des buts de Ronald Araujo et Ferran Torres ont scellé les trois points pour les visiteurs, avec Thibaut Courtois laissé frustré par les défaillances de la défense des Merengue. Le gardien de but madrilène a affiché son agacement après la rencontre au micro de la Movistar : "Aujourd'hui, nous avons donné une image inacceptable pour ce club. Il y a des joueurs qui manquent, mais vous n'avez pas remarqué que ce sont eux qui ont joué jeudi [contre Galatasaray en Europa League]. Ils ont trouvé beaucoup d'espace".

Real Madrid : Sale temps pour les Français avant le Clasico

"Nous n'étions pas compacts et nous n'avons pas été capables d'empêcher les buts. Pour le premier but, ils ont mieux anticipé au premier poteau et nous ne sommes pas réveillés pour le second non plus. Après la pause, nous pensons pouvoir revenir, et après 10 secondes, Ferran Torres est en face à face avec moi...", a analysé l'international belge.

"Cet écusson exige que vous vous battiez"

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a choisi de jouer avec un faux neuf en l'absence du meilleur buteur Karim Benzema, blessé, mais le pari n'a pas payé puisque les hôtes n'ont réussi à enregistrer que quatre tirs cadrés contre dix pour le Barca. Courtois était surpris qu'Ancelotti ait choisi cette configuration après l'avoir vu se retourner contre lui lors du quart de finale de la Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao le mois dernier, mais il a également admis que les joueurs ont manqué de "combat" en deuxième mi-temps.

Clasico : Ancelotti explique l'absence de Bale

L'article continue ci-dessous

"Nous allons devoir parler de la tactique en interne", a-t-il ajouté. "Elles n'ont pas fonctionné en début de match ou en deuxième mi-temps. Nous devons en discuter en interne, pas ici. Nous avons joué avec un faux neuf en Copa et nous n'avons pratiquement pas tiré et c'était la même chose ici. Nous avons bien commencé, nous avons eu une occasion avec Fede Valverde que Marc ter Stegen a bien arrêtée, mais à partir de là nous avons baissé.

"Nous n'avons pas trouvé l'homme libre qui joue sur le côté et cela rend les choses difficiles. Ensuite, en deuxième mi-temps, nous ne pouvons pas commencer comme ça. Cet écusson exige que vous vous battiez et en deuxième mi-temps nous ne l'avons pas fait. Nous aurions pu perdre encore plus", a ajouté Thibaut Courtois qui a limité la casse. Une chose est sûre, le Real Madrid va devoir vite rebondir et aura toute la trêve internationale pour gommer les défaillances affichées face au FC Barcelone.