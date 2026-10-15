Real Madrid contre Séville en Liga : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Real Madrid - Sevilla : les détails du match

LaLiga - Journée 9 18 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d’envoi du match entre le Real Madrid et le Sevilla FC sera donné le 18 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Le Real Madrid reçoit Séville avant une semaine européenne importante

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu pour accueillir son rival andalou, le Sevilla FC, lors de la 9e journée de la saison 2026-2027 de Liga. Après son match de Ligue des champions en milieu de semaine, le Real Madrid entend prolonger sa bonne dynamique en championnat à domicile. Pour Séville, ce déplacement dans la capitale espagnole, après un match à six buts avant la trêve internationale, constituera un sérieux test de rigueur défensive face à l’une des meilleures attaques d’Europe.

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Le spectacle à sept buts du Real Madrid à Rome

Le Real Madrid aborde la rencontre de dimanche avec une grande confiance offensive après sa victoire spectaculaire 4-3 contre l’AS Roma en Ligue des champions, mercredi 14 octobre, au Stadio Olimpico. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick et Antonio Rüdiger ont tous marqué lors de cette prestation intense. Ce succès faisait suite à une victoire 1-0 arrachée à domicile face à Villarreal lors de la 8e journée, qui maintient Madrid en bonne position dans la course au titre à l’approche d’une semaine cruciale.

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Le match à six buts de Séville à Valence

Séville se rend à Madrid encouragé par sa combativité lors du spectaculaire match nul 3-3 obtenu sur le terrain de Levante le 12 octobre. Les buts de Robbie Ure (12e) et de Félix Correia (53e) avaient donné l’avantage à Séville avant qu’Isaac Romero, entré en jeu, ne marque à la 90e minute. Grâce à la qualité de distribution de Youssouf Fofana et à l’activité de Félix Correia sur le côté, Séville dispose de sérieux atouts en transition pour mettre à l’épreuve la défense madrilène.

Rendez-vous au Bernabéu

Sur le plan tactique, la rencontre de dimanche opposera la fluidité des permutations offensives du Real Madrid au jeu de contre-attaque rapide de Séville. Madrid cherchera à dicter le rythme par l’intermédiaire de Jude Bellingham, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, tout en lançant Kylian Mbappé et Vinícius Júnior sur les côtés. De son côté, Séville comptera sur la solidité de Lucien Agoumé et de Kike Salas dans l’axe pour résister à la pression et amorcer des transitions rapides grâce à Youssouf Fofana. Avec des points précieux en jeu en Liga, le match de dimanche soir promet une belle affiche du football espagnol.

Actualités des équipes et effectifs

Jose Mourinho doit se passer de Raul Asencio, blessé, tandis que Vinicius Junior est suspendu et ne participera pas à cette rencontre. Des précisions sur le onze probable seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Luis Garcia n’a, à ce stade, aucune blessure ni suspension à signaler dans l’effectif de Séville. D’autres précisions sur le groupe seront confirmées à l’approche du match.

Forme récente

Le Real Madrid aborde ce match avec trois victoires sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ainsi qu’un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à domicile contre Villarreal en Liga, obtenue grâce à un but de Yan Diomande et à un gros effort défensif après l’expulsion de Vinicius Junior. Durant cette période, Madrid a également battu l’Inter 2-1 en Ligue des champions et le Rayo Vallecano 4-1 en championnat, même si sa défaite 2-1 face à Atletico Madrid ternit une série par ailleurs positive.

Les récents résultats de Séville reposent sur sa solidité. L’équipe de Luis Garcia compte deux victoires et un nul lors de ses trois dernières sorties en Liga, sans encaisser de but lors de ses deux succès en championnat. Sa seule défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, a été concédée contre Aston Villa en amical. Cette régularité défensive, associée à des victoires contre Deportivo de A Coruna et Valence, témoigne d’une équipe difficile à déstabiliser.

Historique des confrontations

Les récentes confrontations entre ces deux clubs ont régulièrement tourné à l’avantage du Real Madrid. La dernière remonte à mai 2026, lorsque Madrid s’était imposé 1-0 sur le terrain de Séville en Liga. Auparavant, Madrid avait battu Séville 2-0 au Bernabéu en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations dans cette compétition, Madrid compte quatre victoires contre une pour Séville, un bilan qui souligne sa domination dans cette affiche ces dernières saisons.