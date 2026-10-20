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Ligue des Champions
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Real Madrid contre le RB Leipzig en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Ligue des Champions
Yan Diomandé
C. Nkunku

Présentation complète du match entre le Real Madrid et le RB Leipzig en Ligue des champions. Nous passons en revue la tactique, les nouvelles des deux équipes, leur forme et bien plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Estadio Bernabeu

Le coup d’envoi de Real Madrid-RB Leipzig sera donné le 21 octobre 2026 à 15 h EST et 20 h GMT.

Le Real Madrid a retrouvé son rythme

Le Real Madrid s’est imposé avec la manière face à Séville (4-1) ce week-end, grâce à un doublé de Kylian Mbappe et à des buts d’Arda Guler et de Yan Diomande. Les hommes de Jose Mourinho affronteront ensuite Barcelone lors du Clasico, mais ils recevront d’abord le RB Leipzig en Ligue des champions. Lors de la deuxième journée de la phase de ligue, Madrid a signé une remontée spectaculaire sur le terrain de la Roma, inscrivant trois buts dans les huit dernières minutes pour s’imposer 4-3. L’ailier ivoirien Yan Diomande retrouvera ici son ancien club après son transfert à Madrid pour une somme importante cet été.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Leipzig doit digérer sa lourde défaite

La lourde défaite face au Bayern Munich (6-1) ce week-end a quelque peu sonné Leipzig, même si l’équipe de Martin Demichelis a inscrit 15 buts lors de ses cinq premières sorties en Bundesliga cette saison. Avec trois victoires et trois défaites en championnat, Leipzig a affiché une irrégularité qui résume assez bien son imprévisibilité.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessés

  • Madrid sera privé de Raúl Asencio, Ferland Mendy et Rodrygo, tandis que Marc Guiu et Assan Ouédraogo sont indisponibles pour Leipzig.
  • La star turque Arda Guler a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses deux derniers matches de Ligue des champions.

Compositions et effectifs

Real Madrid vs RB Leipzig Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
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RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéAntonio RüdigerAntonio RüdigerD. DumfriesD. DumfriesYan DiomandéYan DiomandéF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian MbappéM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
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RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

RB Leipzig

Entraineur

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

Le onze probable de Jose Mourinho comprend Thibaut Courtois dans le but, avec Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger et Denzel Dumfries en défense. Yan Diomande, Federico Valverde et Aurelien Tchouameni figurent au milieu aux côtés de Jude Bellingham et Brahim Diaz, tandis que Kylian Mbappe mène l’attaque. Aucun blessé ni suspendu n’est actuellement signalé dans l’équipe qui reçoit.

Le onze probable de Martin Demichelis comprend Maarten Vandevoordt dans le but, avec Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum et Willi Orban en défense. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda et Romulo Cruz complètent la composition. Aucun problème de blessure ou de suspension n’a été confirmé pour Leipzig avant le match, même si des informations seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

RMA

RMA - Forme

ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RBL

RBL - Forme

HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
D6-1
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire à domicile contre Séville (4-1) en Liga. Parmi ses précédents succès figurent une victoire 4-3 sur le terrain de la Roma en Ligue des champions et une victoire 1-0 à domicile contre Villarreal. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à l’Atletico Madrid (2-1) en Liga. Sur ces cinq matches, Madrid a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

Le RB Leipzig a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux, sans faire match nul. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une lourde défaite face au Bayern Munich (6-1) en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, Leipzig avait toutefois réagi à un revers similaire en battant l’Eintracht Francfort 6-0. Sa victoire 1-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions montre qu’il peut obtenir des résultats sur la scène européenne. Leipzig a marqué 12 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Confrontations directes

Face à face

Real MadridNulRB Leipzig
2
1
1
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
FDM
Ligue des Champions
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RB Leipzig
RBL
0
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Real Madrid
RMA
1
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2024, lorsque le Real Madrid et le RB Leipzig avaient fait match nul 1-1 en Ligue des champions au Bernabeu. Auparavant, Madrid s’était imposé 1-0 sur le terrain de Leipzig en février 2024. Sur les quatre confrontations recensées, le Real Madrid compte deux victoires et un match nul, contre une victoire pour Leipzig, obtenue à domicile sur le score de 3-2 en octobre 2022. Madrid a marqué cinq buts et en a encaissé cinq lors de ces quatre rencontres.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des champions, le Real Madrid occupe actuellement la huitième place et le RB Leipzig la 21e. Cet écart reflète les parcours contrastés des deux équipes dans la compétition cette saison.

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