Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d’envoi de Real Madrid-RB Leipzig sera donné le 21 octobre 2026 à 15 h EST et 20 h GMT.

Le Real Madrid a retrouvé son rythme

Le Real Madrid s’est imposé avec la manière face à Séville (4-1) ce week-end, grâce à un doublé de Kylian Mbappe et à des buts d’Arda Guler et de Yan Diomande. Les hommes de Jose Mourinho affronteront ensuite Barcelone lors du Clasico, mais ils recevront d’abord le RB Leipzig en Ligue des champions. Lors de la deuxième journée de la phase de ligue, Madrid a signé une remontée spectaculaire sur le terrain de la Roma, inscrivant trois buts dans les huit dernières minutes pour s’imposer 4-3. L’ailier ivoirien Yan Diomande retrouvera ici son ancien club après son transfert à Madrid pour une somme importante cet été.

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Leipzig doit digérer sa lourde défaite

La lourde défaite face au Bayern Munich (6-1) ce week-end a quelque peu sonné Leipzig, même si l’équipe de Martin Demichelis a inscrit 15 buts lors de ses cinq premières sorties en Bundesliga cette saison. Avec trois victoires et trois défaites en championnat, Leipzig a affiché une irrégularité qui résume assez bien son imprévisibilité.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Madrid sera privé de Raúl Asencio, Ferland Mendy et Rodrygo, tandis que Marc Guiu et Assan Ouédraogo sont indisponibles pour Leipzig.

La star turque Arda Guler a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses deux derniers matches de Ligue des champions.

Compositions et effectifs

Le onze probable de Jose Mourinho comprend Thibaut Courtois dans le but, avec Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger et Denzel Dumfries en défense. Yan Diomande, Federico Valverde et Aurelien Tchouameni figurent au milieu aux côtés de Jude Bellingham et Brahim Diaz, tandis que Kylian Mbappe mène l’attaque. Aucun blessé ni suspendu n’est actuellement signalé dans l’équipe qui reçoit.

Le onze probable de Martin Demichelis comprend Maarten Vandevoordt dans le but, avec Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum et Willi Orban en défense. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda et Romulo Cruz complètent la composition. Aucun problème de blessure ou de suspension n’a été confirmé pour Leipzig avant le match, même si des informations seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire à domicile contre Séville (4-1) en Liga. Parmi ses précédents succès figurent une victoire 4-3 sur le terrain de la Roma en Ligue des champions et une victoire 1-0 à domicile contre Villarreal. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à l’Atletico Madrid (2-1) en Liga. Sur ces cinq matches, Madrid a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

Le RB Leipzig a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux, sans faire match nul. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une lourde défaite face au Bayern Munich (6-1) en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, Leipzig avait toutefois réagi à un revers similaire en battant l’Eintracht Francfort 6-0. Sa victoire 1-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions montre qu’il peut obtenir des résultats sur la scène européenne. Leipzig a marqué 12 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2024, lorsque le Real Madrid et le RB Leipzig avaient fait match nul 1-1 en Ligue des champions au Bernabeu. Auparavant, Madrid s’était imposé 1-0 sur le terrain de Leipzig en février 2024. Sur les quatre confrontations recensées, le Real Madrid compte deux victoires et un match nul, contre une victoire pour Leipzig, obtenue à domicile sur le score de 3-2 en octobre 2022. Madrid a marqué cinq buts et en a encaissé cinq lors de ces quatre rencontres.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, le Real Madrid occupe actuellement la huitième place et le RB Leipzig la 21e. Cet écart reflète les parcours contrastés des deux équipes dans la compétition cette saison.