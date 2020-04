Real Madrid - Comment Raul dominait le vestiaire à l’époque de… Julien Faubert

En janvier 2009, Julien Faubert a rejoint le Real Madrid pour une pige de six mois. L’occasion pour lui de découvrir le chef du vestiaire, Raul.

Souvenez-vous, en janvier 2009, lorsque le a surpris la terre entière en accueillant Julien Faubert sous la forme d’un prêt, en provenance de . L’ancien des Girondins de n’aura disputé que deux matchs avec les Merengue, mais il en a également profité pour découvrir l’envers du décor de la Casa Blanca.

Et notamment le vestiaire madrilène. Évidemment impitoyable car composé de stars qui se battent pour avoir une place sur le terrain. Mais certains avaient la leur assurée de par leur statut. Faubert l’a découvert en signant à Madrid, et on lui a très vite fait comprendre qui étaient les chefs.

"On ne tacle pas Raul par derrière"

"Tu arrives dans un club où on te montre dès le départ qui commande, a-t-il expliqué dans l’émission ’100% ’ de Radio VL. Au moment où tu signes, on te montre les maillots accrochés, ce sont ceux de Raul, de Guti, de Casillas et basta. A partir de là, tu sais qui gère le vestiaire."

Et le patron des patrons s’appelait Raul. "C’est quelqu’un qui avait son kiné, qui avait ses séances bien précises et c’est quelqu’un qui chapeaute tout, a-t-il poursuivi. Tu ne descends pas du bus avant lui, parce que Raul, c’est lui qui descend en premier. Mais ça, tout le monde le respecte. Ce sont des petites choses… Sur le terrain, on ne tacle pas Raul par derrière, si on est court, on le laisse passer, c’est comme ça."