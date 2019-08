Real Madrid : Cesc Fabregas défend Eden Hazard

Critiqué pour ses débuts avec le Real Madrid, notamment à propos de son poids, Eden Hazard a reçu le soutien de son ancien co-équipier à Chelsea.

C’était l’un, voir le plus gros transfert du début de ce mercato. Transféré au cet été contre la somme de 100 M€, l’international belge Eden Hazard est arrivé pour relancer la machine madrilène après une dernière saison compliquée.

"Aujourd’hui est un jour avec une joie énorme pour le club, avec un sentiment spécial grâce à l’arrivée d’un joueur merveilleux, capable de divertir grâce à des qualités extraordinaires" avait déclaré Florentino Perez lors de la présentation de l’ex-attaquant de , début juillet.

Mais depuis ses débuts sous le maillot Merengue, le Belge de 28 ans ne fait pas l’unanimité et a déjà connu ses premières critiques de la part des supporters et notamment de la presse madrilène, qui évoque son poids et son manque d’efficacité lors des matchs amicaux de pré-saison.

"Il tire vers le haut le reste du groupe"

Des déclarations qui ont fait réagir son ex-coéquiper, Ces Fabregas, lorsqu’il évoluait chez les Blues. "Je suis surpris qu’on parle de son poids, il semble que les gens n’aient pas vu ses sept années passées en . La préparation a peut-être été difficile pour lui, jouer à Madrid est un pas important, mais je ne doute pas de lui. Il tire vers le haut le reste du groupe" a confié le milieu de terrain monégasque dans les colonnes de Marca.

Eden Hazard aura l’occasion d’essuyer ces critiques dès ce mercredi, s’il réalise une bonne performance contre le RB , en amical (19h).