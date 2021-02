Real Madrid - Casemiro vise toujours le titre en Liga

Unique buteur de la rencontre face à Valladolid samedi soir (0-1), le Brésilien entend bien devancer l'Atlético et terminer Champion d'Espagne.

Le Real Madrid a profité du revers enregistré par l'Atlético Madrid plus tôt dans la journée face à Levante (0-2) samedi soir pour aller gagner au José Zorilla , l'enceinte d'un Real Valladolid, mal classé, pour le compte de la 24e journée de La Liga (0-1). Le Real, dont l'effectif est actuellement décimé par les blessures, évoluait sans Eden Hazard, Karim Benzema, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Rodrygo et Federico Valverde, s'est contenté du minimum syndical.

L'unique réalisation de la rencontre a été l'oeuvre de Casemiro d'un joli coup de crâne suite à un coup franc de Toni Koos peu après l'heure de jeu. Une nouvelle fois décisif, le milieu de terrain brésilien, passé par le FC Porto, avait à coeur de savourer après le match, soulignant aussi le poids des absences chez les Merengues.



"Il reste 42 points. On y croit"



"Il faut être là pour marquer. Mais le mérite revient à Toni, qui met toujours la balle où il faut. J'en ai eu trois et sur le troisième, j'ai marqué. Toni la met comme si c'était avec sa main" , s'est-il félicité face aux médias, avant d'avoir une pensée pour Karim Benzema et Sergio Ramos, deux absences particulièrement préjudiciables.



"Nous avons eu beaucoup d'absents. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est tout à l'honneur de l'équipe. C'est le travail de chacun. Ce sont des absences importantes. J'espère qu'ils reviendront le plus vite possible, car nous comptons sur eux" , a-t-il ajouté. Et l'auriverde ne désespère pas de remporter la Liga en fin de saison. "Nous croyons toujours en la Liga. Chaque match est important. Il reste 42 points. On y croit", a-t-il assuré. L'Atlético, leader avec un match en moins, n'a plus que 3 points d'avance.