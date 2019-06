Real Madrid, Casemiro ouvre la porte à Neymar : "J'ai toujours dit que s'il venait ce serait un joueur important"

Le milieu de terrain brésilien a commenté l'actualité mercato du Real Madrid et a bien évidemment ouvert la porte à une arrivée de Neymar cet été.

L'avenir de Neymar fait beaucoup parler ces derniers jours, que ce soit du côté de Paris, mais aussi au . L'international brésilien pourrait quitter le PSG cet été, selon les informations de L'Equipe et au vu des dernières déclarations de Nasser Al-Khelaïfi dans la presse, et plusieurs clubs seraient sur les rangs dont le , son ancien club, mais aussi le . Une arrivée qui serait bien vu du côté des Merengue, très actifs depuis le début du mercato avec les arrivées d'Eden Hazard, Rodrygo, Luka Jovic et Ferland Mendy, en plus de celle d'Éder Militão.

Casemiro a commenté les rumeurs autour de Neymar et a avoué qu'il aimerait le voir rejoindre le Real Madrid plutôt que le FC Barcelone, des propos relayés par As : "Neymar est un grand joueur. S'il rejoint le FC Barcelone, c'est compliqué pour nous car un autre joueur important arriverait chez un concurrent. Mais je pense à la Copa América au moment présent. J'ai toujours dit que si Neymar venait au Real Madrid, il serait un élément important pour le club".

Casemiro aimerait garder James

Le milieu de terrain brésilien a jugé le recrutement du Real Madrid jusqu'à présent. L'ancien du considère que chaque renfort est le bienvenue afin d'aider les Merengue à remplir leurs objectifs : "Les joueurs de haut niveau, tels que ceux qui arrivent, sont toujours les bienvenus. Hazard, Rodrygo, qui a fait une belle saison au Brésil. Avec les joueurs que nous avons, ils vont beaucoup contribuer au Real Madrid".

Le Real Madrid doit également se montrer actif sur le côté des départs avec les nombreuses arrivées déjà enregistrées. Si les Merengue avaient la volonté de vendre Gareth Bale, ce dernier ne semble pas emballé par un départ de la Casa Blanca. En revanche, James Rodriguez devrait vraisemblablement quitter le Real Madrid cet été, et Carlo Ancelotti étant en lice pour accueillir le meneur de jeu de la .



Casemiro regretterait ce départ : "Il serait très important pour nous s'il revenait au Real Madrid. Il a déjà prouvé à tout le monde qu'il est un excellent joueur. J'ai un grand amour pour lui, en tant que joueur et en tant que personne. S'il retourne au Real Madrid, il sera certainement le bienvenu pour toutes ses qualités. Mais cela ne dépend pas de moi, vous devez demander au président, à l'entraîneur et à James Rodriguez. Il a tous les mérites d’être où il se trouve".