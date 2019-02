Real Madrid - Casemiro : "On ne peut plus parler de Cristiano Ronaldo…"

Après la lourde défaite du Real Madrid concédée contre le FC Barcelone (0-3) à domicile, Casemiro n’a pas voulu s’épancher sur Cristiano Ronaldo.

À chaque défaite du Real Madrid, le même refrain : "Est-ce que le résultat aurait été différent avec Cristiano Ronaldo ?". Face au FC Barcelone (0-3) ce mercredi, en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le Portugais aurait-il pu répondre au doublé de Luis Suarez et au but contre son camp de Raphaël Varane ?

Difficile à dire. Au sein de la Maison Blanche, seul le virevoltant Vinicius Jr a réussi à créer un véritable danger dans la défense barcelonaise, et Karim Benzema a manqué de sang-froid juste avant la mi-temps, devant Ter Stegen. Mais Casemiro n’a pas voulu relier ce manque de réussite au départ de CR7 pour la Juventus, l’été dernier.

"On ne peut plus parler de Cristiano, d’un joueur qui n’est plus là… La semaine dernière, on parlait de Benzema comme du meilleur numéro 9 du monde, donc pas besoin d’aborder le sujet Ronaldo. Ce soir (hier), on a raté nos occasions mais nos joueurs ont fait le boulot, surtout Karim, qui fait sa meilleure saison au Real", a déclaré le Brésilien dans des propos rapportés par AS.

L’ancien joueur du FC Porto a également eu une pensée pour son compatriote, Vinicius, qui a beaucoup tenté sans jamais réussir à faire trembler les filets. "Parler uniquement de lui est injuste. Il ose, il est courageux et il n’a peur de rien. Je trouve vraiment que son niveau de jeu est spectaculaire pour un garçon de son âge", a-t-il ajouté. Il est vrai qu'à seulement 18 ans, la pépite madrilène impressionne...