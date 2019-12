Real Madrid - Casemiro impressionné par Federico Valverde

Formé au Real Madrid, Casemiro estime que son jeune partenaire Federico Valverde a les qualités pour devenir l'un des meilleurs à son poste.

Trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le , le milieu de terrain Casemiro a su se rendre indispensable aux yeux de Zinédine Zidane. Accrocheur et travailleur, le Brésilien est un modèle à son poste en Europe, lui qui, à 27 ans, ne cesse de progresser au fil des saisons.

"Dans deux ans, ce sera l’un des meilleurs numéro 8 du monde"​

Ces derniers mois, Casemiro évolue aux côtés d'un autre sud-américain dans l'entrejeu de la Maison Blanche. En effet, le jeune uruguayen Federico Valverde s'impose comme l'une des grandes révélations de la saison 2019-20. Et à en croire les dernières déclarations de son partenaire brésilien, sa marge de progression pourrait l'amener très loin ces prochaines années. "Il fait une saison incroyable, c’est l’un des joueurs les plus importants du monde et il progresse à chaque match. Dans deux ans, ce sera l’un des meilleurs numéro 8 du monde", a d'abord confié Casemiro, dans un entretien accordé à Revista Liberto.

"Pour moi, un numéro 8 peut être comme Kroos ou Modric. Ils ont le contrôle du match, ils alimentent en ballon les attaquants, mais Valverde doit garder à l’esprit qu’il doit aider en défense aussi", a ensuite ajouté le numéro 14 du Real Madrid, un club où il a été formé, pour sa plus grande fierté.

"Ce fût toujours un honneur et un plaisir de progresser dans les catégories inférieures. Tu connais la structure du club, ses supporters aussi. Jesé était la star de l’équipe avec Lucas Vazquez, Morata, Nacho, Cheryshev… C’était très intéressant car j’ai appris beaucoup de choses, en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Je me sens canterano du club", a terminé Casemiro, véritable fierté des supporters de l'actuel dauphin du en .