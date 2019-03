Real Madrid - Carvajal : "On fait vraiment une saison de m*** "

Le défenseur espagnol n'a pas pesé ses mots après la claque reçue contre l'Ajax (1-4) en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.

Triple champion d'Europe en titre, le Real Madrid s'est fait doucher par l'Ajax Amsterdam sur sa pelouse en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (1-4), après s'être imposé à l'aller (1-2).

Ligue des champions - 8èmes | Real Madrid-Ajax Amsterdam (1-4), revivez l'incroyable élimination du triple champion d'Europe en titre

Une terrible désillusion pour les cadres du club madrilène, à l'image du défenseur Dani Carvajal, de toutes les conquêtes depuis 2016, qui assure avoir vécu son "pire souvenir en tant que footballeur".

"C'est vrai que c'est très dur je n'ai jamais eu cette sensation", a-t-il expliqué sur RMC Sport. "Je ne peux pas l'expliquer. Pendant une semaine, on a tout perdu à domicile. Ce soir, l'Ajax a mieux joué et méritait d'être qualifié. Ce n'est jamais facile de jouer un match après deux défaites, mais on voulait se qualifier, on avait la possibilité de le faire".

Real Madrid - Ajax (1-4) | Les 5 raisons d'une fin de cycle

"On a concédé des buts en première période. Non je ne vois pas ça comme la fin d'un cycle. Notre effectif est très bon, on a une marge de progression. Mais c'est clair que cette saison est quasiment terminée. On doit prendre nos responsabilités, ne pas nous cacher. On fait vraiment une saison de merde", a lâché l'international espagnol.