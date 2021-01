Real Madrid, Carvajal encore blessé ?

Le latéral merengue ne s'est pas entraîné avec le Real Madrid ce mercredi et reste incertain pour le match à Osasuna.

Le a eu une séance d'entraînement en fin d'après-midi mercredi, alors qu'il poursuit ses préparatifs pour le match de LaLiga Santander de samedi à Osasuna.

Une absence notable du groupe principal était celle de Dani Carvajal, qui s'est entraîné à l'intérieur, avec Rodrygo Goes. Le défenseur a quitté le pré en souffrant de douleurs lors de la dernière journée contre le Celta. L'international espagnol reçu son cinquième carton jaune, synonyme de suspension pour le match suivant. Carvajal fait tout pour être prêt pour la Supercoupe, qui se jouera le 14 janvier prochain contre l' .

La présence défensive de Carvajal a été nécessaire cette saison pour le club de la Capitale espagnole, même s’il a commis une grosse erreur lors du match nul 1-1 de Madrid contre Elche, en faisant faut sur sur Antonio Barragan lors du penalty décisif pour les locaux. Sans lui, l'entraîneur Zinedine Zidane comptera probablement sur Alvaro Odriozola ou Lucas Vazquez pour ce poste.

Le coach merengue avait prévu une session ultérieure ce mercredi afin de permettre aux joueurs de passer une plus grande partie de la journée avec leurs enfants et leurs familles, étant donné que le 6 janvier est le Jour des Trois Rois en .

Pour commencer l'entraînement, les joueurs se sont livrés à des exercices d'échauffement avec et sans ballon, avant de terminer une série de sprints, puis de passer aux exercices de passes et tactiques avant de terminer avec le match habituel sur un terrain plus petit.

Tous les yeux seront rivés sur les prévisions météorologiques tout au long de la semaine car le voyage de samedi en Navarre s'annonce froid, avec de la neige et des températures inférieures à zéro à Pampelune.

Lors de la victoire 2-0 du Real Madrid contre le samedi, l’équipe de Zinedine Zidane a pris la première place de la pour la première fois depuis octobre.

Une série de trois défaites en six matchs a vu le Real avoir un peu de mal en novembre, mais Madrid a maintenant devancé l’Atleti d’un point, bien que l’équipe de Diego Simeone ait trois matchs en main.