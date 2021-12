Real Madrid : Carlo Ancelotti voit grand pour Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga a fait le grand saut l'été dernier. Le phénomène du football français a décidé de quitter son club formateur le Stade Rennais pour rejoindre le Real Madrid. Et si le milieu de terrain a réalisé des débuts prometteurs, marquant rapidement son premier but sous ses nouvelles couleurs, il voit son temps de jeu être limité par une forte concurrence dans l'entrejeu. Dans une interview accordée à As, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur la situation d'Eduardo Camavinga. L'Italien est conscient que le Français est promis à un grand avenir, mais il l'appelle à se montrer patient derrière les légendes du club au milieu de terrain.

"Le simple nom de Camavinga fait sourire les supporters du Real Madrid, est-ce que ça m'arrive ? Oui, ça m'arrive aussi. Je le vois sur le visage des supporters. Ces jeunes, comme Camavinga, Valverde et d'autres, doivent savoir qui ils ont devant eux, qui sont ceux que nous avons mentionnés précédemment : Modric, Kroos et Casemiro. Ils sont en compétition avec les meilleurs du monde et ils doivent évaluer ça et comprendre qu'à l'avenir, ce sont eux qui joueront à ce poste", a commenté le technicien du Real Madrid.

"Camavinga doit apprendre et gagner en expérience"

"Eduardo Camavinga a une qualité et une puissance immense, mais il doit apprendre et acquérir de l'expérience et des connaissances pour la position dans laquelle il joue. Il ne l'a pas encore, mais il n'a que 19 ans ! Chaque jour où il s'entraîne aux côtés de Modric, Kroos ou Casemiro c’est comme passer un Master pour lui, je suis sûr qu'il apprend davantage de ce qu'il voit ses coéquipiers faire à l'entraînement que de ce que je lui dis moi", a ajouté Carlo Ancelotti.

L'Italien s'est exprimé sur ses objectifs sur le banc du Real Madrid, confirmant qu'il a l'intention de faire progresser les jeunes joueurs du club : "La première obligation au Real Madrid est de gagner. Mais la progression des jeunes est un autre objectif. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Castilla et de nombreux joueurs de l'équipe réserve apparaissent dans l'équipe première. Ils sont l'avenir et, petit à petit, nous devrons les faire entrer. C'est clair. Maintenant, avec la pandémie, des opportunités leur sont offertes. L'important est que ceux qui sont incorporés soient performants, comme nous l'avons vu lors du dernier match à Bilbao avec Peter Federico".

"Arriver face au PSG sans blessures et sans joueurs touchés par le Covid"

Carlo Ancelotti est revenu sur le tirage au sort de la Ligue des champions, sur le quiproquo durant ce tirage et ses retrouvailles avec le PSG : "C'était regrettable, une erreur tout à fait évidente. Mais bon, c'était une erreur et rien de plus. Maintenant, nous devons penser au match face au PSG. L'objectif est d'arriver à cette confrontation dans le même état que celui dans lequel se trouvait l'équipe avant la récente épidémie de Covid. Ce que je veux, c'est arriver en février sans blessures et sans contaminations".

"Ce que je peux vous promettre, c'est que le Real sera en compétition jusqu'à la fin. Il n'y a pas de favori évident pour cette Ligue des champions. Ceux que vous avez mentionnés, comme le Bayern, Liverpool et le PSG, sont des favoris. Mais le Real Madrid aussi. Et l'Atlético. Oui. L'Atletico Madrid peut faire quelque chose d'important dans ce genre de matchs. Je pense que les équipes espagnoles vont se battre dans toutes les compétitions européennes car elles pratiquent un bon football", a conclu le technicien du Real Madrid.