Real Madrid, Carlo Ancelotti pas préoccupé par la polémique autour de Vinicius

L'entraîneur italien s'est exprimé avant le derby de Madrid contre l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano.

Le Real Madrid a fait un début de saison spectaculaire. Les huit victoires en huit matches laissent penser que le Real Madrid peut réaliser une nouvelle saison historique. Après sa deuxième victoire en Ligue des champions, l'équipe d'Ancelotti va disputer le derby contre l'Atlético de Madrid avec le retour d'Eder Militao et les absences de Lucas Vázquez et Karim Benzema. Présent en conférence de presse ce samedi, l'Italien a balayé l'actualité autour de son club.

La polémique autour de Vinicius : "La première chose à noter est qu'en Espagne, je ne vois pas ce genre de racisme. Il me reste la déclaration du club et celle de Vinicius. Et sur le plan sportif, il a très envie de jouer et de gagner ce match. La situation de Vinicius n'affecte ni le vestiaire ni Vinicius. Ce sont des questions qui ne sont pas discutées dans le vestiaire. Dans un vestiaire, on parle de football. Une chose est le racisme et une autre chose est ce qui se passe sur le terrain. Le racisme est beaucoup plus important, c'est quelque chose que nous n'avons pas abordé car je pense qu'il a très bien répondu dans sa déclaration et c'est tout. Je ne lui ai donné aucun conseil sur cette situation. Je ne suis pas son père, je ne suis pas son frère... Je suis juste son entraîneur. Si cela devait arriver à un autre joueur s'il n'était pas du Real Madrid, que se passe-t-il pour Vinicius ? Il ne lui arrive rien. Il joue au football avec la qualité et le bonheur qu'il a. Il ne lui arrive rien".

Le forfait de Benzema : "Benzema n'est pas prêt pour le match. J'ai une idée pour le jeu mais je ne vais pas la dire. Benzema sera de retour avec nous après la pause internationale".

Le derby : "Les matchs contre l'Atletico sont toujours compétitifs, nous n'attendons rien de nouveau. Ils n'attendent rien de nouveau non plus. Ce sera un match très compétitif, un bon match de football. L'individualité de chaque équipe est très élevée. Il n'y a rien de définitif, c'est un match important car il y a une rivalité, mais il n'y a rien de définitif".

Le cas Griezmann : "Entrer dans la problématique Griezmann me paraîtrait un peu étrange. Je ne connais pas très bien la dynamique de ces choses. Chaque entraîneur doit parfois prendre des décisions, il a sa responsabilité dans tout cela. L'Atlético est compétitif chaque année en Liga et en Europe et c'est grâce à Simeone".

Simeone : "Je pense que Simeone, le club et le vestiaire ont une relation très étroite et je pense que cela fait partie de la réussite. Pour le travail d'un entraîneur, c'est un élément important. Pour certains, ce n'est pas important, mais pour d'autres, c'est la chose la plus importante."

Militao de retour : "Militao est prêt à jouer, il pourrait jouer dès le début du match et il pourrait jouer une partie du match. C'est le doute que nous avons".

L'ambiance au Wanda Metropolitano : "J'ai beaucoup de respect pour les supporters de l'Atlético de Madrid. Ça ne m'inquiète pas, on va jouer un match de football, sur le terrain d'un adversaire et c'est normal que le public supporte son équipe. C'est normal qu'ils soutiennent leur équipe, c'est ce que nous attendons demain. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire."

Rodrygo : "Rodrygo a plus d'assurance. Il est conscient qu'il obtient plus de minutes et il en profite. Les jeunes joueurs profitent du fait qu'ils s'entraînent tous les jours avec des joueurs plus expérimentés. Le fait qu'il ait plus de temps de jeu contribue à sa confiance".

La situation d'Asensio : "Nous sommes très heureux qu'Asensio ait été appelé en équipe nationale. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités et je suis heureux que Luis Enrique l'ait compris".

Pourquoi le Real est meilleur en deuxième mi-temps ? : "Meilleur en deuxième mi-temps ? Nous avons une stratégie qui est celle de la fatigue (rires). Nous faisons semblant d'être fatigués pour résoudre les matchs en deuxième mi-temps (rires)".