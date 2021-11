Karim Benzema a vécu une journée contrastée ce mercredi. Elle avait mal débuté avec le verdict de l'affaire à la sextape et sa condamnation. L'attaquant du Real Madrid a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende, reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel, précisant que leur client, absent des débats le mois dernier et du délibéré mercredi, serait présent au second procès.



Le Real Madrid shoote le Sheriff Tiraspol



Et le soir même, Karim Benzema a de nouveau brillé en Ligue des champions en marquant sur la pelouse du Sheriff Tiraspol lors de la victoire des Merengue. Un succès important qui offre la qualification à la Maison Blanche, tandis que Karim Benzema a inscrit son 76ème but en Ligue des champions dans sa carrière. Après la rencontre, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a assuré que son buteur n'était pas perturbé par l'extra-sportif : "Nous n'en avons pas parlé, il est calme, c'est un sujet le concernant dont on parle depuis longtemps. Karim Benzema est totalement concentré sur son travail, il l'a très bien fait, je l'ai vu très calme avant le match, et très bien pendant".

"On veut bien terminer"

L'entraîneur du Real Madrid a profité de cette conférence de presse pour encenser Toni Kroos, encore énorme face au Sheriff Tiraspol : "L'entraîneur est plus tranquille quand Kroos va bien. Il contrôle le ballon comme personne. Cette complémentarité qu'il a avec Modric et Casemiro est spectaculaire. Il a marqué des buts ces derniers matchs."

Carlo Ancelotti est heureux de la qualification de son équipe et voit bien le Real Madrid se mêler à la lutte pour la victoire finale : "On ne peut pas en demander plus. On a fait un bon match, sérieux dès le début. Ils ont un peu poussé au début mais on a bien contrôlé le ballon. On continue sur une bonne dynamique et on va de l'avant. La première place du groupe ? Elle est importante. Nous devrons bien jouer contre l'Inter. On va jouer au Bernabeu, à la maison. On a gagné les trois matchs à l'extérieur et on veut bien terminer."



Pour Cannavaro, le Real Madrid a fait une excellente affaire avec Alaba

"Il faut toujours s'améliorer. L'équipe contrôle bien le ballon et elle est efficace. On a plusieurs options de jeu : la contre-attaque, le jeu de position... On le fait bien. Gagner la Ligue des champions ? Cette équipe peut rivaliser et se battre pour la Champions. On démontre beaucoup de qualité dans divers secteurs. On peut s'améliorer, oui. On a bien joué au football aujourd'hui, comme face à Granada dimanche", a ajouté l'entraîneur italien.

Carlo Ancelotti a également félicité Rodrygo et Nacho : "Rodrygo a bien joué, il était prêt. Il est déséquilibrant et il combine bien avec Modric. Il est aussi important que Vinicius, Asensio... Il est très jeune mais il a beaucoup de qualité. Nacho est très bon. Son professionnalisme est TOP. Il mérite de jouer, comme les autres. Je sais que je peux toujours compter sur lui, même pour cinq minutes."