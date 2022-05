Real Madrid : Carlo Ancelotti livre le secret pour motiver ses joueurs à l'exploit contre Manchester City

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a révélé qu'il avait préparé une vidéo de motivation spéciale pour ses joueurs avant le match de demi-finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City. Les Blancos d'Ancelotti ont abordé le match au Santiago Bernabeu avec l'obligation de combler un déficit d'un but, City ayant remporté le match aller 4-3 à l'Etihad Stadium - même si les occasions manquées auraient permis aux hôtes de l'emporter par une marge bien plus importante.

"Il manque une remontée"

En conséquence, le fait de ne pas avoir été plus précis a donné de l'espoir aux Madrilènes avant le match retour, et l'entraîneur italien a su se montrer inspirer pour trouver les mots justes et la manière adéquate pour motiver ses joueurs à réaliser un nouvel exploit sur la scène européenne cette saison. Et Carlo Ancelotti a livré quelques secrets de ce qu’il avait préparé avant la rencontre pour donner une âme supplémentaire à son équipe.

"La vidéo que j’ai montrée avant d’entrer sur la pelouse, c’était une vidéo de toutes les remontées qu’on a déjà faites cette saison, qui sont au nombre de huit. Et la vidéo terminait avec le message suivant : ‘Il en manque une’. Et on a réussi", a expliqué l'entraîneur italien au micro de Movistar + après la remontada des Merengue contre les Cityzens.

Ancelotti encense l'âme du Real Madrid

"La grandeur de ce club c’est qu’il ne te laisse jamais baisser les bras. Quand tout paraît perdu, il te donne la force de continuer, de lutter, d’y croire. On a fait un bon match contre une grande équipe, on a puisé dans nos réserves pour égaliser, et l’emporter. Quand tu égalises dans le final... Ça m’est déjà arrivé lors d’une finale contre Liverpool, ils étaient revenus sur nous à la fin du match, et ça n’avait pas fait du bien à notre dynamique (en 2005, NDLR). Arriver en finale est déjà un succès. Maintenant, on est très proches de la gagner", a conclu Ancelotti.

Grâce à un doublé de Rodrygo, entré en cours de match, et à un but de Karim Benzema en prolongation, le Real Madrid a validé son billet pour la finale de Ligue des champions. De son côté, Manchester City tentera de "sauver" sa saison en remportant la Premier League dans sa lutte à distance, acharnée, avec Liverpool.

Le Real Madrid affrontera Liverpool en finale de la Ligue des champions le 28 mai au Stade de France à Saint-Denis. Déjà l'équipe la plus titrée de l'histoire du football européen, les Merengue porteront leur nombre de titres à 14 en cas de succès, tandis que Liverpool reviendra à égalité avec l'AC Milan (7) en cas de victoire en France.