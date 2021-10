Real Madrid, Carlo Ancelotti : "Le pire match de notre saison"

Face à la presse, l'entraîneur du Real Madrid n'a rien trouvé de positif à tirer de la défaite de ses joueurs sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone.

Quatre jours après la défaite surprise face au Sheriff Tiraspol (1-2) en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est de nouveau incliné ce dimanche, sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-1). Une seconde défaite de rang qui ne fait pas les affaires des hommes de Carlo Ancelotti, lequel pas apprécié du tout la performance de ses joueurs.

"Deux défaites, ce n'est pas notre habitude"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de la Maison Blanche n'a pas maché ses mots : ce match était tout simplement le pire de la saison côté madrilène. Selon lui, la trêve internationale arrive à point pour se remettre les idées en place. "Le pire match du Real cette saison ? Je suis d'accord, on a mal joué. Il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas réussi à garder notre calme, à mettre en place ce qu'on avait prévu", a d'abord analysé le technicien passé par le Paris Saint-Germain.

"L'équipe n'était pas bien positionnée, avec et sans ballon. Il faut être honnête. C'est le pire match de notre saison, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on doit utiliser la fenêtre internationale pour réfléchir un peu sur pourquoi cette équipe a changé d'attitude en une semaine", a ensuite ajouté l'Italien, lucide en toutes circonstances.

Deux défaites en une semaine, voilà qui n'est pas en accord avec les standards d'un club comme le Real Madrid, mais celle-ci n'a rien d'un accident selon Carlo Ancelotti. "La défaite n'est pas un accident. On n'a pas bien joué. Deux défaites, ce n'est pas notre habitude dans cette équipe, dans ce club. On doit vite trouver un remède". L'unique but des Merengue dans cette rencontre a été l'oeuvre de l'attaquant Karim Benzema, décidément dans une forme littéralement étincelante en ce début d'exerice 2021-22.