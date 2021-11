Real Madrid : Carlo Ancelotti charge le football moderne

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face à Grenade, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a fait le point sur les différents états de forme. L'Italien a notamment évoqué le cas d'Eden Hazard, malade, et donc forfait pour le prochain match.

"Hazard est comme tous les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Il n'est pas heureux. Ça me dérangerait qu’il soit content en ce moment. Là il est malade. Ce n’est pas le Covid, Il a une gastro-entérite et il ne sera pas là demain", a confié Carlo Ancelotti, qui devra encore se priver de l'international belge, trop souvent absent à cause de différents pépins physiques.

"La dynamique actuelle du football n'est pas bonne"

Si Eden Hazard manquera à l'appel, le Real Madrid pourra compter sur un groupe quasi au complet contre Grenade. Une aubaine, tant le calendrier actuel se veut chargé. Beaucoup trop au goût de Carlo Ancelotti, qui n'aime pas ce qu'est en train de devenir le football. "La dynamique actuelle du football n'est pas bonne. Nous devons changer ça. Je ne sais pas si ça doit se faire avec la Super League ou autre chose, mais il y a beaucoup de matchs, des blessures, une mauvaise qualité de football, car on ne peut pas mettre les meilleurs joueurs", a ainsi regretté l'ancien technicien du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich.

"Nous avons un calendrier chargé en cette fin d'année, mais c'est normal. Rodrygo revient, Valverde la semaine prochaine. L'équipe est assez bonne physiquement et j'espère que ça se passera bien jusqu'à Noël. Nous avons des matchs très importants en Liga et pour régler le groupe de la Ligue des champions. Nous devrons être bons physiquement et mentalement", a ensuite prévenu l'entraîneur de la Maison Blanche, déterminé à prendre les points.