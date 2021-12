Real Madrid : Camavinga parmi les quatre cas positifs au Covid-19 chez les Merengue

Le Real Madrid a confirmé que Vinicius Junior et Thibaut Courtois font partie des quatre joueurs qui ont été testés positifs au Covid-19. Federico Valverde et Eduardo Camavinga ont également contracté le virus avant le retour de Madrid en Liga contre Getafe dimanche.

L'entraîneur des Merengue, Carlo Ancelotti, devra désormais se passer de ces quatre joueurs au Coliseum Alfonso Perez alors qu'ils entament une période d'auto-isolement loin du club. Le Real Madrid a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel, qui se lit comme suit : "Le Real Madrid CF rapporte que nos joueurs Courtois, Valverde, Camavinga et Vinicius Jr. ont été testés positifs au Covid-19."

Les quatre joueurs forfaits pour la Coupe du Roi

Vinicius, Thibault Courtois, Federico Valverde et Eduardo Camavinga seront également indisponibles pour la sélection lors du déplacement de Madrid à Alcoyano pour un match de 32e de finale de la Copa del Rey le 5 janvier. Le quatuor des Blancos pourrait revenir à temps pour le match de Liga contre Valence au Santiago Bernabeu trois jours plus tard, mais seulement s'ils présentent des tests négatifs 24 heures avant la rencontre.

Cette nouvelle épidémie de coronavirus dans l'effectif madrilène survient moins de deux semaines après la dernière, qui avait contraint six joueurs à la quarantaine. Gareth Bale, Marco Asensio, Andriy Lunin, Rodrygo, Luka Modric et Marcelo ont tous été diagnostiqués avec le virus avant le match nul 0-0 des Blancos contre Cadix, ainsi que l'entraîneur adjoint Davide Ancelotti.

Plusieurs clubs espagnols touchés

On ne sait pas encore combien de ces stars de l'équipe première seront de retour en pleine forme à temps pour le match contre Getafe, et après avoir vu Vinicius Junior et Thibault Courtois s'ajouter à la liste des absents, Carlo Ancelotti pourrait être confronté à un véritable casse-tête pour composer son onze de départ lors des prochains matches.

Le Real Madrid n'est pas le seul club espagnol à être impacté par de nombreux cas de Covid-19. En effet, le FC Barcelone a également recensé trois nouveaux cas positifs ce mercredi. Valence a aussi recensé des cas positifs dans son équipe. Le Covid-19 frappe à nouveau que ce soit en Espagne, en Angleterre, en France, mais aussi dans toute l'Europe et même le monde entier.