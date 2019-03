Real Madrid, Butragueno refuse de se prononcer sur l'avenir de Solari

Emilio Butragueno, le directeur sportif du Real, a éludé les questions concernant le futur de Santiago Solari comme entraineur.

Depuis l'élimination subie en Ligue des Champions contre l'Ajax, avec cette cinglante défaite à Bernabeu contre l'Ajax (1-4), les jours de Santiago Solari sont à Madrid comptés. Mais, la question est de savoir quand est-ce que le technicien argentin va délaisser son tablier. Serait-ce à la fin de la saison, comme son contrat le stipule, ou serait-ce avant pour commencer à préparer au plus vite l'avenir ?

Emiliano Butragueno, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a été interrogé à ce sujet juste après le match de ce dimanche contre le Real Valladolid. Le responsable merengue a rapidement botté en touche en lâchant: "je suis ici pour parler du match". Relancé peu après, et alors que les journalistes de Movistar lui ont fait remarquer qu'il n'a ni confirmé ni infirmé, l'ex-joueur du club a insisté : "Solari est un professionnel incroyable mais nous sommes ici pour parler du match".

Pour rappel, et Goal avait révélé l'information jeudi dernier, le banc du Real devrait être attribué à José Mourinho. Tout est ficelé déjà entre Florentino Perez et The Special One pour un retour à un poste que ce dernier avait occupé entre 2010 et 2013.

Solari avait pris les commandes du Real en novembre dernier en remplacement de Julen Lopetegui. Avec lui, et à moins d'une incroyable remontée en Liga, le Real est en passe de connaitre sa toute première saison blanche depuis 2013.