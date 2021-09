Real Madrid : Benzema-Vinicius, du malentendu au duo de choc

Ils sont passés de l'épisode controversé de la critique faites par le Français à Mendy sur le Carioca à un duo impliqué sur 18 des buts de Madrid.

Il y a 328 jours, la relation entre Karim Benzema et Vinicius Junior a touché le fond, du moins publiquement. À l'époque, le Real Madrid avait concédé un triste match nul (2-2) à Gladbach, mais ce n'était pas le sujet, même si les Blancos se rapprochaient dangereusement de l'Europa League. À l'époque, on parlait des critiques du Français à l'égard du Brésilien. Parce que les caméras de Movistar ont filmé une conversation entre Benzema et Mendy dans le tunnel au début de la deuxième mi-temps qui a laissé Vinicius en mauvaise posture.

On entendait venant de la part de Karim Benzema : "Ne lui passe pas la balle" ou "Il joue contre nous", deux phrases qui ont fait les gros titres sur internet et des heures de débat à la télévision et à la radio. Lors du jour de repos intermédiaire, le Carioca a eu du mal. Il considérait, et considère toujours, Benzema comme une de ses grandes idoles et leur relation, malgré leur âge, était une relation d'amitié.

De retour à Valdebebas, le responsable s'est expliqué avec son élève et le problème a été réglé, même si lors des matchs suivants, le nombre de combinaisons entre eux et les gestes du vétéran envers le jeune ont été analysé en détail. Tout cela semble aujourd'hui réduit à l'anecdote en raison de la symbiose entre les deux. Si c'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid d'avoir le meilleur Benzema et le meilleur Vinicius, avoir le duo à son sommet, comme les données le montrent maintenant, l'est doublement. Pour le moment, cela vaut une avance en championnat, mais pas seulement : il y a aussi toute l'excitation qui accompagne cette association.

Le meilleur duo de Liga

Contre Valence, ils ont tiré les ficelles d'un retour express : Karim a servi Vini à la 86e minute pour le 1-1 et Vini a servi Karim à la 89e minute pour le 1-2. Avec son tir peu académique, l'ancien Lyonnais est devenu le premier joueur de ce siècle à être impliqué sur 11 buts lors de ses cinq premiers matches de championnat. Inarrêtable, même si cela ne fait que commencer, il est en lice pour aller chercher son premier Pichichi, avec six buts et cinq passes décisives, il est aussi le joueur des cinq grands championnats à avoir été impliqué dans le plus de buts (11), devançant de peu Haaland (10).

Et Vinicius Junior suit dans son sillage, avec ses statistiques les plus convaincantes depuis sa signature au Real Madrid. L'international brésilien a endossé le costume de lieutenant principal de Benzema cette saison. À Mestalla, il a réalisé l'exploit de marquer et de faire une passe décisive en Liga, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors de ses 86 derniers matchs. De plus, avec cinq buts en cinq matchs, il a presque égalé les huit buts inscrits lors de ses 82 matchs précédents en Liga.

Il existe une compilation de statistiques du site spécialisé Foot Stats qui montre, en comparaison avec les plus de 450 joueurs de la compétition, l'impact de Vini dans ce début de championnat : bien qu'il soit 128ème joueur à avoir le plus de temps de jeu, il est également deuxième du classement des meilleurs buteurs (5), le deuxième joueur le plus impliqué sur des buts (6), premier en tirs au but (9), et le premier en dribbles (14). Si l'on ajoute à cela la magie et l'efficacité de Benzema, on obtient un duo capable de lutter pour le titre en Liga.