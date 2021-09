Real Madrid : Benzema "très marrant", la découverte de Camavinga

Auteur de débuts réussis sous le maillot du Real Madrid, Eduardo Camavinga a fait une découverte au sujet de Karim Benzema.

En dehors du match nul concédé face à Villarreal (0-0) samedi en Liga, tout va pour le mieux au Real Madrid, leader du championnat. Et pour Eduardo Camavinga, auteur de débuts plus que réussis sous la tunique merengue.

À seulement 18 ans, le joueur formé à Rennes s’est parfaitement acclimaté au sein du club madrilène, en témoignent un but et une passe décisive lors de ses premiers matchs, mais également une belle entente avec ses coéquipiers. Notamment David Alaba et Karim Benzema.

Benzema "porte tout le groupe" selon Camavinga

Sélectionné pour la dernière fois en équipe de France en octobre 2020 face à la Croatie (2-1), le milieu de terrain n’a pas pu côtoyer l’attaquant - rappelé juste avant l’Euro - chez les Bleus, et il a donc découvert le phénomène à Madrid. Le Benzema "leader", Camavinga connaissait. Mais pas le Benzema "très marrant".

"Benzema, c’est le leader. On parle beaucoup, et je ne le savais pas mais c’est quelqu’un de très marrant. Il porte tout le groupe", a déclaré la pépite madrilène lors d’une interview accordée à TF1. En attendant les premiers caviars de Camavinga pour KB9…