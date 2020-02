Real Madrid, Benzema : "Notre plan face à City ? Gagner"

Sondé par le site de l’UEFA, Karim Benzema a évoqué le choc à venir face aux Citizens.

Le défie en 8es de finale aller de la à quelques jours du Clasico face au Barça.

Une semaine décisive pour les merengue donc, qui l'abordent avec un état d'esprit conquérant, à en croire les propos de Karim Benzema au site de l'UEFA.

« Non, nous, notre plan c’est de gagner, chaque fois, c’est de gagner. On pense à notre équipe. Bien sûr que l’on regarde ce que fait l’équipe adverse. Mais après, on se concentre sur nous », estime le natif de Bron.

Mais Benzema ne sous-estime pas les Citizens, loi s'en faut : « Ce que je peux dire de City, c’est que c’est une bonne équipe, qui a un très bon entraîneur (Pep Guardiola, ndlr). Une équipe qui joue au ballon, qui n’a pas peur de faire beaucoup, beaucoup de passes. Ça va être un match équilibré ».