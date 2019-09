Real Madrid, Benzema : "La BBC fonctionnait grâce à moi"

Souvent dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, le Français estime avoir eu le rôle le plus important à jouer dans ce trio.

Le a régné durant trois saisons consécutives sur l'Europe et c'est avant tout grâce à son célèbre trio offensif : la BBC. Une attaque composée de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema qui a permis aux Merengue d'asseoir une réelle domination en . Bien évidemment, le reste de l'équipe a grandement contribué au succès du Real Madrid mais c'est l'équilibre trouvée dans ce trio offensif qui a été l'une des clés du succès du club espagnol.

Si Cristiano Ronaldo empilait les buts et terminait chaque année meilleur buteur de la Ligue des champions, Gareth Bale a réussi quelques coup d'éclats marquant notamment dans deux finales de Ligue des champions, alors que Karim Benzema, le numéro neuf de l'équipe, était souvent dans l'ombre des deux hommes. L'international français avait un rôle de facilitateur, de passeur, afin de trouver un équilibre et mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Un rôle semblable à celui de Roberto Firmino actuellement à .

"J'avais un rôle différent"

Mais un rôle souvent incompris par les exigents supporters du Real Madrid. Dans un reportage réalisé par RMC Sport sur lui, Karim Benzema a confessé qu'il était la clé du fonctionnement de la BBC : "Je suis fier d’avoir fait partie de ce trio. Vous aviez une fusée (Bale) et un buteur (Cristiano Ronaldo), puis il y avait moi, j'étais au milieu, la pièce qui a tout fait fonctionner. C'était l'une des meilleures attaques de tous les temps. Je pense qu'on a fait fort.

"On mettait des buts tous les trois, mais Cristiano en mettait 30 de plus que les autres. Je lui apportais beaucoup. Avec moi, il a toujours été bien, même dans des moments moins bien pour moi à Madrid. Il a dit de ne pas me siffler, il m’a laissé des penaltys. On s’est toujours cherché. Ici au Real Madrid, le finisseur, le buteur était Cristiano Ronaldo. J'ai joué un rôle différent. J'étais plus impliqué dans la construction des actions, en mouvement, pour essayer de créer des espaces. Pour moi, il était le meilleur buteur même s'il jouait à gauche. Je me suis éloigné pour ouvrir de l'espace et le laisser marquer", a ajouté le Français.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a connu une saison plus compliquée au niveau des résultats, en revanche, Karim Benzema a lui rayonné dans un tout autre rôle. Redevenu la pièce centrale de l'attaque, comme ce fut le cas lors du début de sa carrière à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant français a empilé les buts. Karim Benzema a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues et espère faire aussi bien cette saison mais avec davantage de réussite dans les résultats de son équipe.