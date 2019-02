Real Madrid, Benzema : "Je n'ai pas fait un grand match"

Auteur d'un but superbe contre l'Ajax (1-2), Karim Benzema estime néanmoins que sa prestation dans le jeu n'a pas été assez consistante.

Karim Benzema a l'habitude de dire que le football ne doit pas uniquement se juger sur les statistiques. Une grille de lecture qu'il utilise également pour faire son autocritique, comme il l'a démontré après la victoire pleine de réalisme du triple-champion en titre sur la pelouse de l'Ajax.

Ce mercredi soir, à Amsterdam, le numéro 9 du Real Madrid a inscrit un but superbe - une frappe croisée en pleine lucarne après un beau décalage du virevoltant Brésilien Vinicius Jr. Mais l'international français ne se contente pas de ce but supplémentaire à son compteur dans sa brillante carrière en Ligue des champions.

L'ancien Lyonnais estime en effet que sa copie n'a pas été assez consistante dans le jeu. "Je n'ai pas été très, très bon pendant ce match, je ne vais pas le retenir, personnellement. Après pour la qualification pour les quarts de finale il était important de gagner mais je pense que c'est important de faire son autocritique et je pense qu'aujourd'hui moi je n'ai pas fait un grand match mais c'est comme ça. J'avais des douleurs, ça arrive, c'est comme ça, à moins de bien me reposer pour faire un gros match au retour", a-t-il expliqué sur RMC Sport. "L'essentiel c'est d'avoir gagné. On a joué contre une jeune équipe qui avait beaucoup d'envie et qui nous a posé des problèmes".

Le Français a également été interrogé sur la période faste qu'il traverse. "Je pense que c'est l'expérience, la confiance - la confiance en moi je l'ai toujours eu - mais un peu plus de réussite, et jouer au ballon, ce que j'aime faire. Des mouvements, des passes, des buts, tout ce que j'aime", a-t-il confié, avant de finalement décrire sa jolie réalisation dans ce match très animé. "Le but ? C'est une contre-attaque, Vinicius me décale, j'ai déjà pris l'info, je frappe et ça rentre".

Il s'agit du 17ème but de Karim Benzema en 48 matches à élimination directe dans la plus prestigieuse des compétitions. Pour rappel, le Madrilène est aussi et surtout le meilleur buteur français dans l'histoire de la compétition avec 60 réalisations. Il n'est qu'à onze unités de Raul, le mythique numéro 7 de la Maison Blanche avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, troisième meilleur goleador de l'histoire de la coupe aux grandes oreilles derrière les deux monstres Ronaldo et Messi.