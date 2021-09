Real Madrid : Benzema dépasse Raul et s’offre un record

Buteur dans la défaite contre le Sheriff Tiraspol, Benzema est devenu le 4eme meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions.

Une légende du Real Madrid en chasse une autre. Si le statut de Raul chez les Merengue n’est plus à décrire, celui de Karim Benzema continue petit à petit de s’écrire en lettres majuscules. Douze ans après son arrivée dans la capitale espagnole, l’attaquant français est toujours là et bien là.

Fini les tourments et critiques de ses premières années, Benzema est désormais le fer de lance de ce Real Madrid, orphelin de Cristiano Ronaldo depuis trois ans. Cette succession, le natif de Bron l’a accepté et la prise à bras le corps même s’il n’a rien pu faire pour éviter la défaite surprise du Real à domicile contre le Sheriff Tiraspol.

Pourtant, en trouvant l’ouverture sur penalty durant la deuxième mi-temps, Karim Benzema pensait avoir fait le plus dur en égalisant et donc avec l’espoir de voir les Merengue rouler sur l’équipe moldave dans le dernier quart d’heure. C’est finalement Sebastien Thill et Tiraspol qui ont inscrit le troisième but de ce match.

La soirée n’a malgré tout pas été toute noire pour Benzema. En inscrivant ce penalty, l’ancien attaquant de l’OL a donc laissé dans ses rétroviseurs Raul. Avec 72 unités, il est désormais l’unique quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (136) et Lionel Messi (121). Il a désormais dans le viseur un autre de ses contemporains, à savoir Robert Lewandowski et ses 75 buts.

Ce 400eme but dans sa carrière a également permis à Karim Benzema de s’offrir un record qu’il a rapidement dû partager avec Lionel Messi : celui du plus grand nombres de saisons consécutives avec au moins un but en Ligue des Champions d'après Opta. Grâce à leur but contre Tiraspol et Manchester City, le Français et l’Argentin portent la marque à 17 saisons.