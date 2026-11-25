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Le Real Madrid enchaîne une dixième victoire consécutive cette saison.

Le club espagnol présidé par Florentino Perez occupe seul la première place du classement de la Ligue des champions, avec 15 points en cinq journées grâce à sa victoire 5-1 à domicile contre le PSV Eindhoven après avoir été mené au score.

Le PSV Eindhoven a ouvert le score sur un penalty de l'ancien joueur de l'Inter Ivan Perisic, avant de s'effondrer en seconde période face aux buts de Valverde, Bellingham, Mbappé, auteur d'un doublé, et Vinicius.

Le tournant est survenu à la pause, lorsque l'entraîneur José Mourinho a fait entrer Jude Bellingham à la place d'Aurelien Tchouameni.

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Le Special One a déclaré après le match : « Ce que j'ai dit à l'équipe après la première période ? Le vestiaire est comme Las Vegas : ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ».

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« Bellingham a changé le match, poursuit Mourinho. C'est un leader et le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Ne pas l'avoir inclus dans le top 10 du Ballon d'or est un scandale. »

L'international anglais a réagi : « Le Ballon d'or ? Ça ne m'intéresse pas, je veux tout gagner avec le Real Madrid. Ici, tout est parfait, je me sens merveilleusement bien. »

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« J'ai marqué le plus beau but de ma carrière, mais ne me comparez pas à Zinedine Zidane. C'est une légende, l'une de mes idoles, et il est bien meilleur que moi. »

« Le secret de ma progression ? José Mourinho, répond Bellingham. Il a vraiment tout changé au Real Madrid, il se bat toujours pour nous et nous nous battons pour lui. L'entraîneur m'a accordé beaucoup de confiance. C'est le meilleur moment de ma carrière parce que je joue mieux et que je suis très heureux. »

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« Je suis aussi content pour Vinicius, son but est la meilleure nouvelle de la soirée. Tout le monde s'en prend à lui et cherche toujours un prétexte pour le démolir, mais nous sommes là pour l'aider. »

Le Real Madrid s'apprête à récompenser Bellingham avec un nouveau contrat. Son contrat, qui expire en juin 2029, sera prolongé de trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2032, avec une hausse de salaire par rapport à ses 10 millions d'euros nets annuels actuels.

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Arrivé du Borussia Dortmund pour 127 millions d'euros lors du mercato estival 2023, Bellingham compte jusqu'ici 158 matches sous le maillot du Real Madrid, pour 53 buts et 38 passes décisives. Il a remporté une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale, une Liga, une Supercoupe de l'UEFA et une Supercoupe d'Espagne.