Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Real Madrid enchaîne une dixième victoire consécutive cette saison.

Le club espagnol du président Florentino Perez occupe seul la tête du classement de la Ligue des champions avec le maximum de points, soit 15 en 5 journées, grâce à sa victoire 5-1 à domicile contre le PSV Eindhoven après avoir été mené.

Le PSV avait ouvert le score sur un penalty de l'ancien joueur de l'Inter Ivan Perisic, avant de s'effondrer en seconde période face à Valverde, Bellingham, Mbappé, auteur d'un doublé, et Vinicius.

Le tournant est survenu à la pause, lorsque l'entraîneur José Mourinho a fait entrer Jude Bellingham à la place d'Aurelien Tchouameni.

Publicité Publicité

Le Special One a ensuite déclaré après le match : « Ce que j'ai dit à l'équipe après la première période ? Le vestiaire, c'est comme Las Vegas : ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ».

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit



« Bellingham a changé le match », poursuit Mourinho. « C'est un leader et le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. Son absence du top 10 du Ballon d'Or est un scandale. »

L'international anglais a réagi à son tour : « Le Ballon d'Or ? Ça ne m'intéresse pas, je veux tout gagner avec le Real Madrid. Ici, tout est parfait, je m'y sens merveilleusement bien. »

Publicité

« J'ai marqué le plus beau but de ma carrière, mais ne me comparez pas à Zinedine Zidane. C'est une légende, l'une de mes idoles, et il est bien meilleur que moi. »

« Le secret de ma progression ? José Mourinho », répond Bellingham. « Il a vraiment tout changé au Real Madrid, il se bat toujours pour nous et nous nous battons pour lui. L'entraîneur m'a donné beaucoup de confiance. C'est le meilleur moment de ma carrière, parce que je joue mieux et que je suis très heureux. »

Publicité

« Je suis aussi content pour Vinicius, son but est la plus belle nouvelle de la soirée. Tout le monde lui en veut et cherche toujours une excuse pour s'acharner sur lui, mais nous sommes là pour l'aider. »